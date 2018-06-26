В Самарском университете защитили дипломы слабослышащие студенты

Во вторник, 26 июня, в Самарском университете состоялась защита дипломных работ слабослышащих студентов. Это первый выпуск уникальных специалистов подобного профиля в масштабе региона и даже ПФО. Да и в России вузов с таким высшим инклюзивным образованием считанные единицы.
Уникальный для губернии проект стартовал в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова. Финансирование осуществлялось в рамках долгосрочной целевой муниципальной программы по проблемам инвалидов "Самара - наша жизнь" на 2012-2016 годы", пролонгированной до 2018 года.
Обучением слабослышащих студентов занимались преподаватели кафедры "Управление человеческими ресурсами" и сотрудники Центра инклюзивного образования Самарского университета.
В течение пяти лет студенты обучались по программе "Психология и социальная педагогика" направления "Психолого-педагогическое образование" Самарского университета. Высшее образование получили 22 студента с различной степенью нарушения слуха - от слабослышащих до глухих. Средний возраст людей в группе - 33 года. Студенты получали высшее образование, уже имея за плечами среднее общее и среднее профессиональное.
В процессе обучения преподаватели учитывали психофизиологические и индивидуально-личностные особенности студентов, степень слухового восприятия, нарушение внятности произношения, трудности в понимании научного материала. На всех занятиях работали квалифицированные сурдопереводчики, чья компетенция позволяла донести до слабослышащих студентов суть сложных социально-педагогических дисциплин.
Свои знания выпускники смогут применять в учреждениях образования, культуры, социальной сферы. Так как общество испытывает острую нехватку в подобных узкопрофильных специалистах, большинство выпускников уже трудоустроены: они работают в центрах социального обслуживания и соцзащиты населения, в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха. Они оказывают психологическую и социально-педагогическую помощь как детям, так и взрослым, испытывающим трудности в адаптации к повседневной жизни.
"Трудно переоценить социальную значимость такой профильной специализации в Самарском университете, - говорит заместитель главы Самары, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова. - Мы тесно взаимодействуем с Центром инклюзивного образования вуза, и сейчас на примере нынешних выпускников уже видны конкретные плоды такого сотрудничества. Уверена, что все они найдут достойное место в жизни и будут приносить нашему обществу огромную помощь в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья".
Совсем непростые темы выбрали эти выпускники вуза. Наталья Васильева, например, намерена оказывать конкретную и действенную помощь пожилым людям с нарушениями слуха в преодолении одиночества. Эта проблема сейчас очень актуальна как в крупных, так и небольших населенных пунктах, в социальных приютах и пансионатах.
Александра Болкисева заинтересовала тема особенностей в воспитании и обучении детей-инвалидов по слуху в специальных интернатах. После окончания университета он и намерен работать в таком образовательном учреждении.
По-разному будут складываться судьбы этих особых выпускников. Одно несомненно: такие специалисты крайне нужны и в нашей губернии, и во всей России. Недавно пришла в Самарский университет радостная новость. Областные власти и впредь намерены поддерживать это благое дело. А с набором студентов дело не станет.
Директор Центра инклюзивного образования Самарского университета Лариса Родина:
- Сегодня у нас в университете проходит знаковое для нас событие - мы выпускаем первую группу студентов с проблемами слуха. С полученным в нашем вузе багажом специальных знаний, защитив дипломы, они станут намного профессиональнее и востребованными на рынке труда, где подобных специалистов практически не было.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)