В Самарском университете защитили дипломы слабослышащие студенты

Во вторник, 26 июня, в Самарском университете состоялась защита дипломных работ слабослышащих студентов. Это первый выпуск уникальных специалистов подобного профиля в масштабе региона и даже ПФО. Да и в России вузов с таким высшим инклюзивным образованием считанные единицы.

Уникальный для губернии проект стартовал в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова. Финансирование осуществлялось в рамках долгосрочной целевой муниципальной программы по проблемам инвалидов "Самара - наша жизнь" на 2012-2016 годы", пролонгированной до 2018 года.

Обучением слабослышащих студентов занимались преподаватели кафедры "Управление человеческими ресурсами" и сотрудники Центра инклюзивного образования Самарского университета.

В течение пяти лет студенты обучались по программе "Психология и социальная педагогика" направления "Психолого-педагогическое образование" Самарского университета. Высшее образование получили 22 студента с различной степенью нарушения слуха - от слабослышащих до глухих. Средний возраст людей в группе - 33 года. Студенты получали высшее образование, уже имея за плечами среднее общее и среднее профессиональное.

В процессе обучения преподаватели учитывали психофизиологические и индивидуально-личностные особенности студентов, степень слухового восприятия, нарушение внятности произношения, трудности в понимании научного материала. На всех занятиях работали квалифицированные сурдопереводчики, чья компетенция позволяла донести до слабослышащих студентов суть сложных социально-педагогических дисциплин.

Свои знания выпускники смогут применять в учреждениях образования, культуры, социальной сферы. Так как общество испытывает острую нехватку в подобных узкопрофильных специалистах, большинство выпускников уже трудоустроены: они работают в центрах социального обслуживания и соцзащиты населения, в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха. Они оказывают психологическую и социально-педагогическую помощь как детям, так и взрослым, испытывающим трудности в адаптации к повседневной жизни.

"Трудно переоценить социальную значимость такой профильной специализации в Самарском университете, - говорит заместитель главы Самары, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова. - Мы тесно взаимодействуем с Центром инклюзивного образования вуза, и сейчас на примере нынешних выпускников уже видны конкретные плоды такого сотрудничества. Уверена, что все они найдут достойное место в жизни и будут приносить нашему обществу огромную помощь в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья".

Совсем непростые темы выбрали эти выпускники вуза. Наталья Васильева, например, намерена оказывать конкретную и действенную помощь пожилым людям с нарушениями слуха в преодолении одиночества. Эта проблема сейчас очень актуальна как в крупных, так и небольших населенных пунктах, в социальных приютах и пансионатах.

Александра Болкисева заинтересовала тема особенностей в воспитании и обучении детей-инвалидов по слуху в специальных интернатах. После окончания университета он и намерен работать в таком образовательном учреждении.

По-разному будут складываться судьбы этих особых выпускников. Одно несомненно: такие специалисты крайне нужны и в нашей губернии, и во всей России. Недавно пришла в Самарский университет радостная новость. Областные власти и впредь намерены поддерживать это благое дело. А с набором студентов дело не станет.

Директор Центра инклюзивного образования Самарского университета Лариса Родина:

- Сегодня у нас в университете проходит знаковое для нас событие - мы выпускаем первую группу студентов с проблемами слуха. С полученным в нашем вузе багажом специальных знаний, защитив дипломы, они станут намного профессиональнее и востребованными на рынке труда, где подобных специалистов практически не было.