В Тольятти состоялся мастер-класс по теннису на колясках для юниоров

Дан старт серии открытых уроков по теннису на колясках Russian Wheelchair Tennis Open Training Tour DreamCup, организованному командой международного турнира MegaFon DreamCup при поддержке компании МегаФон, Федерации тенниса России, руководства российской сборной.

21 июня в спортивном комплексе "Тольятти Теннис Центр" состоялся мастер-класс по теннису на колясках для юниоров Самарской области. Это была уже третья открытая тренировка для начинающих российских игроков.

В открытой тренировке в Тольятти участвовали четыре спортсмена: юниоры Регина Хакимова (17 лет) и Софья Савина (11 лет), а также взрослые теннисисты Мария Мамонова (20 лет) и Андрей Чадаев (36 лет). Мастер-класс провели тренер Мария Колесникова и директор турнира MegaFon DreamCup Иван Сыров, мастер спорта по теннису, действующий игрок сборной России по пляжному теннису, тренер сборной Маврикия по теннису на колясках. Занимающимся были продемонстрированы упражнения для улучшения контроля мяча в статическом и динамическом вариантах, упражнения на совершенствование техники передвижения по корту на коляске, завершилось занятие разбором особенностей нанесения ударов справа и слева с отскока. Все участники открытого урока получили положительный опыт, приглашение на MegaFon DreamCup 2019, подарки от организаторов. Среди гостей открытого урока были руководители спортивного клуба "Дэвис", родители игроков, теннисисты-юниоры - участники первенства Самарской области.

В Самарской области теннис на колясках курирует Мария Колесникова, в ее группе занимаются семь человек (шесть юниоров и один взрослый спортсмен). Среди учеников Марии Витальевны - девятилетний Карим Каллимулин, приглашенный в этом году на спортивные сборы в лагерь "Артек" в составе национальной юниорской сборной России. Стоит отметить, что Сергей Лысов - двукратный чемпион мира среди юниоров - первые шаги своей карьеры делал именно в Тольятти под руководством Марии Колесниковой. Сегодня Сергей тренируется в составе сборной страны в Московской области. Еще одна восходящая звезда Самарской области - Регина Хакимова - приняла участие в открытой тренировке 21 июня. Успехи тенниса на колясках в автомобильной столице России стали возможны благодаря волонтерской деятельности Марии Витальевны и помощи местной Федерации тенниса.

"Федерация тенниса Самарской области курирует тренировочный процесс спортсменов, предоставляет бесплатные корты для занятий, обеспечивает экипировкой, занимается селекцией молодых игроков и возлагает на них основные надежды, - комментирует Андрей Владимирович Зимин, президент Федерации. - В регионе готовы участвовать в юниорском всероссийском туре для игроков с ПОДА, предоставить теннисные корты и инвентарь для проведения соревнований".

Серия открытых уроков по теннису на колясках Russian Wheelchair Tennis Tour DreamCup организована командой турнира MegaFon DreamCup с целью пропаганды этого вида спорта в регионах России, а также привлечения отечественных игроков к участию в турнире. Напомним, среди 36 участников MegaFon DreamCup 2018 из пяти стран было рекордное количество россиян - 28 теннисистов, в том числе 13 юниоров. Многолетнее регулярное проведение международного турнира серии ITF в России оказывает поддержку развитию тенниса на колясках в нашей стране. Итог - российские юниоры в 2018 году стали чемпионами мира, выиграв командный Кубок мира, проходивший с 28 мая по 3 июня в Голландии. Петербургский турнир служит уникальной соревновательной площадкой для отечественных юниоров, здесь они получают возможность не только увидеть игру лучших теннисистов планеты, входящих в мировую двадцатку, но и сразиться с ними на кортах, а также принять участие в мастер-классах от профессиональных тренеров со всего мира.