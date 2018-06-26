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Вклад в Промсвязьбанке теперь можно открыть и пополнить в банкомате

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк реализовал функцию открытия вкладов в банкоматах: с 21 июня такая возможность действует для вклада "Мой доход" с доходностью 6,2-6,55% годовых. При открытии вклада "Мой доход" в банкомате клиент получит надбавку к ставке в размере 0,1%, в результате итоговая ставка по вкладу составит 6,3-6,65% годовых в зависимости от срока. Также в банкомате реализована функция пополнения ранее открытых вкладов.

С 21 июня вклад "Мой доход" можно открыть и пополнить в банкоматах Москвы и Московской области. С 1 июля 2018 функция будет доступна во всей банкоматной сети Промсвязьбанка. В перспективе в банкоматах можно будет открывать и другие вклады Промсвязьбанка.

Открыть или пополнить вклад в банкомате можно путем безналичного перечисления денежных средств во вклад с текущего, накопительного, карточного счета или с вклада "до востребования". Также открыть вклад с использованием наличных средств возможно в банкомате с функцией cash-in. Для открытия вклада "Мой доход" или пополнения ранее открытых вкладов в банкомате Промсвязьбанка достаточно совершить несколько простых операций, следуя указаниям меню в личном кабинете клиента.

"Мы рады предложить клиентам новый способ открытия и пополнения вкладов через банкоматы, — говорит директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина. — Открыть или пополнить вклад в банкомате Промсвязьбанка можно в любое время, независимо от времени работы офисов банка. Кроме того, в личном кабинете клиент может получить информацию по своим счетам и вкладам. Функция пополнения вклада через банкомат будет особенно удобна клиентам, получающим зарплату на карты Промсвязьбанка".

Ознакомиться с условиями вкладов Промсвязьбанка вы можете по ссылке.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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