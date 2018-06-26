Вклад в Промсвязьбанке теперь можно открыть и пополнить в банкомате

Промсвязьбанк реализовал функцию открытия вкладов в банкоматах: с 21 июня такая возможность действует для вклада "Мой доход" с доходностью 6,2-6,55% годовых. При открытии вклада "Мой доход" в банкомате клиент получит надбавку к ставке в размере 0,1%, в результате итоговая ставка по вкладу составит 6,3-6,65% годовых в зависимости от срока. Также в банкомате реализована функция пополнения ранее открытых вкладов.
С 21 июня вклад "Мой доход" можно открыть и пополнить в банкоматах Москвы и Московской области. С 1 июля 2018 функция будет доступна во всей банкоматной сети Промсвязьбанка. В перспективе в банкоматах можно будет открывать и другие вклады Промсвязьбанка.
Открыть или пополнить вклад в банкомате можно путем безналичного перечисления денежных средств во вклад с текущего, накопительного, карточного счета или с вклада "до востребования". Также открыть вклад с использованием наличных средств возможно в банкомате с функцией cash-in. Для открытия вклада "Мой доход" или пополнения ранее открытых вкладов в банкомате Промсвязьбанка достаточно совершить несколько простых операций, следуя указаниям меню в личном кабинете клиента.
"Мы рады предложить клиентам новый способ открытия и пополнения вкладов через банкоматы, — говорит директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина. — Открыть или пополнить вклад в банкомате Промсвязьбанка можно в любое время, независимо от времени работы офисов банка. Кроме того, в личном кабинете клиент может получить информацию по своим счетам и вкладам. Функция пополнения вклада через банкомат будет особенно удобна клиентам, получающим зарплату на карты Промсвязьбанка".
Ознакомиться с условиями вкладов Промсвязьбанка вы можете по ссылке.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.