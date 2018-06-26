Андрей Смирнов стал прокурором Кинель-Черкасского района

На должность прокурора Кинель-Черкасского района приказом Генпрокурора РФ 25 июня назначен Андрей Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

41-летний Андрей Смирнов после окончания в 2000 г. СамГУ служил в органах прокуратуры в должностях: с 2000 по 2003 г. - следователя Кинельской межрайонной прокуратуры, с 2003 по 2013 г. - заместителя Кинельского межрайонного прокурора, с 2013 по 2016 г. - помощника, старшего помощника прокурора Промышленного района Самары. С 2016 г. Смирнов занимал должность зампрокурора Ленинского района Самары.