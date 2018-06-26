На Маяковском спуске появится скульптура "Полет ван Перси"

В городском пресс-центре прошла презентация стрит-арт-проекта, в котором известные художники изобразили на фасадах зданий и городских объектов истории великих футболистов и запоминающиеся моменты прошедших чемпионатов мира по футболу.

"Мы хотели показать в первую очередь гостям, что Самара живет футболом и понимает,

что такое чемпионат мира, - сказал куратор проекта Евгений Петров. - Одна из главных задач - это наследие. Поэтому выбирали художников с индивидуальным почерком и мировой известностью".

Одним из авторов выступил рекордсмен Гиннесса, создатель самого большого в мире граффити Михаил Most.

"Самара - город продвинутый. Здесь хорошо развита и музейная жизнь, и галерейная. Много художников, моих знакомых, с которыми я работаю, в том числе в Москве". По словам художника, ценность проекта - в том, что каждая работа авторская и сохранит актуальность даже после окончания ЧМ-2018. Инсталляцию Миши Most установят на Маяковском спуске. Болельщики узнают в ней футболиста Робина ван Перси. "С объемными объектами паблик-арта у нас еще не так хорошо, так что, если все получится, будет пример в том числе и для других городов", - рассказал автор.

Смешные, драматичные и трагикомические моменты из истории чемпионатов мира по футболу можно увидеть в 11 точках города.