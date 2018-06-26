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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров подписал допсоглашения по технопарку "Жигулевская долина"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров подписал дополнительные соглашения к действующим соглашениям о намерениях по реализации восьми инвестиционных проектов на территории "Жигулевская долина 2" в Тольятти.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, изменения, вносимые в соглашения, заключенные в апреле 2017 года, предусматривают корректировку сроков реализации инвестиционных проектов, прогнозного объема привлеченных инвестиций, также уточняется расчетная потребность в мощности соответствующих объектов инфраструктуры.

Напомним, правительством области с 2016 г.  ведется планомерная работа по созданию объектов инженерной инфраструктуры на территории "Жигулевская долина 2". Резидентами технопарка запланировано строительство корпусов научно-производственного назначения, а проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры будет профинансировано правительством Самарской области и НО "Фонд развития моногородов".

За счет регионального бюджета уже проведены работы по разработке проектно-сметной документации и проведению проектно-изыскательских работ объектов инфраструктуры, сформированы земельные участки для реализации новых инвестиционных проектов по производству разнообразных кабелей, композитных и теплоизоляционных материалов, электрооборудования, инновационных материалов с новыми свойствами, инновационных систем пожаротушения и т.д.

Проект "Жигулевская долина 2" планируется реализовать до конца 2020 года, за это время будет создано около 300 новых рабочих мест.

Перечень инвестиционных проектов:
1.    ООО "Автопродукт", "Разработка и запуск в производство кит-комплектов CROSS 2WD, 4WD, обеспечивающих улучшение ходовых качеств автомобиля в широком диапазоне дорожных условий";
2.    ООО "Промметэкс", "Организация производства антифрикционных и противоизносных добавок к маслам, смазкам и краскам на основе нанодисперсного политетрафторэтилена и оборудования для производства указанных добавок";
3.    ООО "Энергопром-Инжиниринг", "Разработка, постановка на производство кабельных вводов нового поколения и высокотехнологичного оборудования для опасных производственных объектов";
4.    ООО "Инновационные системы пожаробезопасности", "Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения";
5.    ООО "Колорант-Т", "Производство мастербатчей и пленки (листов) ПЭТ";
6.    ООО "ВОИП инжиниринг", "Производство электротехнического оборудования и средств связи";
7.    ООО "Профтруба", "Производство изделий из стекловолоконных композитов";
8.    ООО Научно-производственное предприятие Самарской области "Региональная проектная компания", "Производство теплоизоляционного материала".

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