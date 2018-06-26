Дмитрий Азаров подписал допсоглашения по технопарку "Жигулевская долина"

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подписал дополнительные соглашения к действующим соглашениям о намерениях по реализации восьми инвестиционных проектов на территории "Жигулевская долина 2" в Тольятти.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, изменения, вносимые в соглашения, заключенные в апреле 2017 года, предусматривают корректировку сроков реализации инвестиционных проектов, прогнозного объема привлеченных инвестиций, также уточняется расчетная потребность в мощности соответствующих объектов инфраструктуры.

Напомним, правительством области с 2016 г. ведется планомерная работа по созданию объектов инженерной инфраструктуры на территории "Жигулевская долина 2". Резидентами технопарка запланировано строительство корпусов научно-производственного назначения, а проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры будет профинансировано правительством Самарской области и НО "Фонд развития моногородов".

За счет регионального бюджета уже проведены работы по разработке проектно-сметной документации и проведению проектно-изыскательских работ объектов инфраструктуры, сформированы земельные участки для реализации новых инвестиционных проектов по производству разнообразных кабелей, композитных и теплоизоляционных материалов, электрооборудования, инновационных материалов с новыми свойствами, инновационных систем пожаротушения и т.д.

Проект "Жигулевская долина 2" планируется реализовать до конца 2020 года, за это время будет создано около 300 новых рабочих мест.