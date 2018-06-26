16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский район возглавил Роман Радюков Главным архитектором Самары назначен Игорь Галахов До 15 июля все муниципалитеты должны провести инвентаризацию благоустраиваемых территорий В Красноярском районе обсудили перспективы социально-экономического развития Самарские депутаты проверили городские лагеря дневного пребывания детей

Муниципалитеты Власть и политика

Главным архитектором Самары назначен Игорь Галахов

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 256
Версия для печати

Управление главного архитектора администрации Самары возглавил Игорь Галахов. В свое время он руководил авторским коллективом по разработке и корректировке генплана и карты правового зонирования областной столицы, также он - один из авторов стелы "Ладья" на набережной.

Фото: samadm.ru

Во вторник, 26 июня, глава Самары Елена Лапушкина лично представила нового главного архитектора города трудовому коллективу, сообщает пресс-служба мэрии.

"Игорь Борисович хорошо известен в архитектурных кругах своей работой на благо Самары, - сказала Елена Лапушкина. - Также хочу вам сообщить, что мы планируем несколько расширить полномочия управления: структура будет заниматься не только фасадами, но и концептуальными вопросами, в том числе пространственным развитием города".

Игорь Галахов в разные годы занимался разработкой проектов планировки жилых районов Пролетарский, Южный (Толевый), территорий в Кировском и Железнодорожном районах, а также возглавлял авторский коллектив по разработке проекта зон охраны и зон регулирования застройки исторической части Самары. С 1993 года и до настоящего момента являлся директором архитектурно­-планировочной мастерской "Рекон".

Бывший руководитель управления - Алексей Самарцев - остается в должности заместителя. Он будет курировать вопросы, связанные с сохранением архитектурного наследия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Art Markin 03 марта 2018 06:35 УФАС возбудило дело в отношении мэрии Самары за выделение площадок под торговлю елками без торгов

А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.

Alex V 15 декабря 2017 09:55 Кандидат в мэры Самары Виталий Копылов: "Сотрудников администрации просто нужно заставить работать"

Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!

Фото на сайте

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект

ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1