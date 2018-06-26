Главным архитектором Самары назначен Игорь Галахов

Управление главного архитектора администрации Самары возглавил Игорь Галахов. В свое время он руководил авторским коллективом по разработке и корректировке генплана и карты правового зонирования областной столицы, также он - один из авторов стелы "Ладья" на набережной.
Во вторник, 26 июня, глава Самары Елена Лапушкина лично представила нового главного архитектора города трудовому коллективу, сообщает пресс-служба мэрии.
"Игорь Борисович хорошо известен в архитектурных кругах своей работой на благо Самары, - сказала Елена Лапушкина. - Также хочу вам сообщить, что мы планируем несколько расширить полномочия управления: структура будет заниматься не только фасадами, но и концептуальными вопросами, в том числе пространственным развитием города".
Игорь Галахов в разные годы занимался разработкой проектов планировки жилых районов Пролетарский, Южный (Толевый), территорий в Кировском и Железнодорожном районах, а также возглавлял авторский коллектив по разработке проекта зон охраны и зон регулирования застройки исторической части Самары. С 1993 года и до настоящего момента являлся директором архитектурно-планировочной мастерской "Рекон".
Бывший руководитель управления - Алексей Самарцев - остается в должности заместителя. Он будет курировать вопросы, связанные с сохранением архитектурного наследия.
Последние комментарии
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!