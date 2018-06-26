Главным архитектором Самары назначен Игорь Галахов

Управление главного архитектора администрации Самары возглавил Игорь Галахов. В свое время он руководил авторским коллективом по разработке и корректировке генплана и карты правового зонирования областной столицы, также он - один из авторов стелы "Ладья" на набережной.

Во вторник, 26 июня, глава Самары Елена Лапушкина лично представила нового главного архитектора города трудовому коллективу, сообщает пресс-служба мэрии.

"Игорь Борисович хорошо известен в архитектурных кругах своей работой на благо Самары, - сказала Елена Лапушкина. - Также хочу вам сообщить, что мы планируем несколько расширить полномочия управления: структура будет заниматься не только фасадами, но и концептуальными вопросами, в том числе пространственным развитием города".

Игорь Галахов в разные годы занимался разработкой проектов планировки жилых районов Пролетарский, Южный (Толевый), территорий в Кировском и Железнодорожном районах, а также возглавлял авторский коллектив по разработке проекта зон охраны и зон регулирования застройки исторической части Самары. С 1993 года и до настоящего момента являлся директором архитектурно­-планировочной мастерской "Рекон".

Бывший руководитель управления - Алексей Самарцев - остается в должности заместителя. Он будет курировать вопросы, связанные с сохранением архитектурного наследия.