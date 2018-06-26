В Самаре ожидают 20 тыс. болельщиков из Колумбии

В Самару на матч между сборными Сенегала и Колумбии, который состоится на стадионе "Самара Арена" 28 июня, ожидается прибытие 20 тыс. колумбийских болельщиков и 250 сенегальцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Только на самолетах 27 и 28 июня прилетит почти 11 тыс. колумбийцев, еще 6,5 тыс. будут добираться поездами, остальные - на автобусах.

Для сравнения: на матч между Данией и Австралией в Самару приезжали, по разным данным, от 7,5 тыс. до 12 тыс. австралийцев, около 1,8 тыс. датчан, на матч Уругвай - Россия в Самару приезжало около 1,7 тыс. уругвайцев.

Отметим, ранее в правительстве региона сообщили, что в связи с приездом в Самару большого количества болельщиков на матч Колумбия - Сенегал вводятся дополнительные ограничения движения транспортных средств вокруг стадиона "Самара Арена".

Так, с 0:00 27 июня до 0:00 29 июня будет запрещено движение по улицам Дальней, Арене-2018, Второй стадионной, Шестому, Седьмому, Восьмому, Девятому, Десятому проездам для транспортных средств, не имеющих аккредитации.