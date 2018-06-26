На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Администрация Тольятти объявила два аукциона по поиску подрядчиков, которые благоустроят общественные территории города, сообщается на сайте госзакупок.

Так, 77,6 млн руб. выделят на благоустройство зоны отдыха на бульваре Гая. Победитель, которого определят 13 июля, должен будет выполнить работы до 21 декабря 2018 года.

Еще 47 млн руб. предоставят на благоустройство Центральной площади (Аллеи Славы). Подрядчик обязуется успеть все до 10 сентября этого года. Победителя определят 12 июля.

Финансирование выделят из городской казны.