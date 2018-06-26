На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Администрация Тольятти объявила два аукциона по поиску подрядчиков, которые благоустроят общественные территории города, сообщается на сайте госзакупок.
Так, 77,6 млн руб. выделят на благоустройство зоны отдыха на бульваре Гая. Победитель, которого определят 13 июля, должен будет выполнить работы до 21 декабря 2018 года.
Еще 47 млн руб. предоставят на благоустройство Центральной площади (Аллеи Славы). Подрядчик обязуется успеть все до 10 сентября этого года. Победителя определят 12 июля.
Финансирование выделят из городской казны.
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Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Просим положить асфальт по улице Астраханской. Единственная дорога в этом районе находится в УЖаСНОМ состоянии. Письма с обращениями жителей находятся в архитектуре и в архиве благоустройства.
Для своевременного обнаружения утечек в трубопроводах необходимо использовать плановые обследования с помощью течеискателя, лучше - корреляционного. Тогда крупных аварий с отключениями можно избежать.
А государство не хитрит? Спихнуло старый жилфонд людям, которые все за свои деньги меняют и ремонтируют. Теперь деньги на капремонт собирают, и ещё мы дорогой ремонт выбираем! А как должно быть? Быстро отштукатурить и алга? И весь этот разговор только о повышении платы, только деньги Беня!