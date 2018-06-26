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Муниципалитеты Власть и политика

Самарский район возглавил Роман Радюков

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главой Самарского района во вторник, 26 июня, избран Роман Радюков. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в приемной районного совета депутатов.

Напомним, место главы Самарского района стало вакантным после того, как с него ушел Максим Харитонов в связи с переходом на должность руководителя департамента финансов и экономического развития Самары.

Конкурс на должность главы района был объявлен в мае, прием документов закончился 15 июня. Заявки поступили от семи претендентов, среди которых - бизнесмен, домохозяйка, безработный и муниципальные служащие, сообщается на сайте совета депутатов Самарского района. Непосредственно до участия в конкурсе допущены только пять участников, с каждым из которых члены конкурсной комиссии провели индивидуальные собеседования.

В результате комиссия рекомендовала на пост главы двух кандидатов - экс-главного архитектора Самары Евгения Самарцева и заместителя главы администрации района Романа Радюкова. Окончательное решение принималось советом депутатов Самарского района путем голосования.

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