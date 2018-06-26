Самарский район возглавил Роман Радюков

Главой Самарского района во вторник, 26 июня, избран Роман Радюков. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в приемной районного совета депутатов.
Напомним, место главы Самарского района стало вакантным после того, как с него ушел Максим Харитонов в связи с переходом на должность руководителя департамента финансов и экономического развития Самары.
Конкурс на должность главы района был объявлен в мае, прием документов закончился 15 июня. Заявки поступили от семи претендентов, среди которых - бизнесмен, домохозяйка, безработный и муниципальные служащие, сообщается на сайте совета депутатов Самарского района. Непосредственно до участия в конкурсе допущены только пять участников, с каждым из которых члены конкурсной комиссии провели индивидуальные собеседования.
В результате комиссия рекомендовала на пост главы двух кандидатов - экс-главного архитектора Самары Евгения Самарцева и заместителя главы администрации района Романа Радюкова. Окончательное решение принималось советом депутатов Самарского района путем голосования.
Последние комментарии
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!