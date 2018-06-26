Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

В Самаре приостановлено строительство ЖК "У парка" на ул. Аэродромной, 102. Сдача объекта намечалась уже в 2018 году, но вероятность выполнить обещание невелика. 140 дольщикам остается лишь наблюдать за развитием конфликта между застройщиком (ООО "Интеграция") и генподрядчиком (ООО КапиталСтрой" ).

Скандалы вокруг земли по адресу ул. Аэродромная, 102 начались еще несколько лет назад: землю под неработающим муниципальным детским садом выкупило ООО "Интеграция" (директор Виталий Звягин). Компания собиралась строить многоэтажный жилой дом, что вызвало недовольство местного населения.

В итоге проект ЖК "У парка" включил в себя кроме трех секций многоэтажек еще и детский садик.

Необходимую разрешительную документацию на возведение жилых домов "Интеграция" получила в 2016 - 2017 гг., проводить работы фирма решила не своими силами, а при помощи генерального подрядчика - ООО "КапиталСтрой" (директор Андрей Зацепин). Договор организации заключили 17 апреля 2017 года, однако фактически стройка началась лишь в июне.

"Уже в 2017-м году стал назревать конфликт, потому что они отставали по срокам строительства, но нам пообещали все нагнать, - рассказал председатель совета ООО "Интеграция" Александр Звягин. - В 2018 года стало ясно, что такими темпами мы дом в срок не сдадим: отставание от графика составило три с половиной месяца. От первой секции сейчас стоит коробка, у второй секции залит фундамент, выполнено 30-35% необходимых работ. 19 марта 2018 года мы направили "КапиталСтрою" на основании ст. 717 ГК РФ отказ от исполнения заключенных договоров генерального подряда, в котором обязали "КапиталСтрой" в трехдневный срок прекратить работы и передать стройплощадку "Интеграции". Работы были прекращены, но "КапиталСтрой" стал заниматься самоуправством и блокировать завоз стройматериалов и допуск рабочих "Интеграции" на стройплощадку. По факту самоуправства "Интеграция" обратилась в правоохранительные органы и прокуратуру. Проверка еще не закончена".

Дальше больше: сегодня обе компании фактически обвиняют друг друга в рейдерском захвате стройплощадки, пытаясь привлечь к делу правоохранительные органы.

"Интеграция" обвиняет экс-генподрядчика в самоуправстве, а "КапиталСтрой" бывшего заказчика - в растрате денег дольщиков: мол, все их претензии связаны с нежеланием платить по счетам.

"Все это время наша компания вела строительство на собственные средства. Каждый месяц "Интеграция" проводила приемку работ и их оплату, - рассказал адвокат ООО "КапиталСтрой" Михаил Левша. - С начала 2018 года заказчик прекратил принимать работы и, следовательно, оплачивать их. Вместо этого нам предъявляли притянутые за уши претензии по качеству. К примеру, залили мы бетонный пояс, застывает он на 21-й день, а заказчик требует лабораторных испытаний на седьмой день, после чего настаивает на укреплении конструкции. Но те же испытания, проведенные на 21-й день, показывают, что работа соответствует всем строительным стандартам. А 31 марта этого года наших рабочих и вовсе выдворили со стройплощадки, хотя при этом забрать нашу технику и стройматериалы нам не дают, а площадку на баланс заказчик не принимает".

Обе компании написали заявления в полицию друг на друга, по обоим были вынесены отказные материалы, но прокуратура вернула дела стражам порядка для дополнительной проверки.

В ГУ МВД России по Самарской области на запрос Волга Ньюс подтвердили: проверка проводится, процессуальное решение еще не принято.

Призвать обе компании уладить дело миром пытались уже в министерстве строительства Самарской области и в департаменте градостроительства Самары. Но в итоге в полицию посыпался новый шквал заявлений.

"Интеграция" жалуется на то, что некие лица угрозами и реальными действиями мешают компании завести своих строителей на площадку, чтобы продолжать работу. "КапиталСтрой" - на неоднократные попытки силового захвата стройплощадки, которую они удерживают за собой, потому что заказчик не рассчитался с ними за выполненные работы.

ООО "Интеграция" предоставила редакции Волга Ньюс видеозапись со стройплощадки как доказательство ущемления саботажа строительства со стороны генподрядчика. ООО "КапиталСтрой", в свою очередь, передал редакции результаты экспертизы, подтверждающей, что работы на объекте проведены качественно.

Представители обеих компаний в личном разговоре с корреспондентом уверяли: мы душой болеем за дольщиков, и если бы не "такой-сякой" противник, то дом бы мы уже построили своими силами, что и готовы сделать.

"Мы видим ситуацию так: земля в собственности у "Интеграции", и вся разрешительная документация оформлена на нее, поэтому "КапиталСтрою", вероятно, придется уйти, - согласился прокомментировать ситуацию и.о. прокурора Советского района г. Самары Сергей Фридинский. - В настоящее время между ними сложились гражданско-правовые отношения, и искать справедливости они должны в суде. "Интеграция" взяла на себя обязательства перед дольщиками, поэтому и обязана защищать их права в судебном порядке. Более того, освободить земельный участок от незаконного владения можно только через суд, полиция и прокуратура тут бессильны. Однако вопросы удовлетворения прав дольщиков находятся под пристальным контролем прокуратуры района".

Между тем корреспонденту Волга Ньюс не удалось найти каких-либо следов того, что "КапиталСтрой" пытался в суде оспорить расторжение с ним договора генерального подряда, а "Интеграция" обращалась бы в суд за закреплением своих прав на стройплощадку.

Вместо этого 8 мая представители "КапиталСтроя" подали в суд, требуя с ООО "Интеграция" 4 млн руб. за выполненные работы.

Также компании начали борьбу за дольщиков, при этом каждая обещает построить жилые дома самостоятельно и в срок. В ответ на запрос Волга Ньюс в министерстве строительства Самарской области сообщили, что речь идет о жилье по крайней мере для 140 семей: только за 1 квартал 2018 года было заключено 80 договоров участия в долевом строительстве в первой секции ЖК "У парка" и еще 60 договоров - на квартиры во второй секции. Когда же возобновится строительство, пока не ясно.