Тольятти не хватает 35 млрд руб. на создание комфортных условий для жизни людей

Глава Тольятти Сергей Анташев сообщил местному парламенту о планах, которые городская администрация намерена реализовать на благо социально-экономического развития. "Главным достоянием Тольятти всегда были его жители. Все задачи, которые сегодня решает власть, направлены на повышение качества жизни", - заявил градоначальник.

Глава Автограда отметил, что ключевые направления развития города должна определить стратегия его социально-экономического развития на период до 2030 года, над которой власти начали работать в 2018 году.

"Надеемся, что жители города, промышленные предприятия, вузы, некоммерческие организации, в том числе представляющие интересы предпринимателей, включатся в обсуждение этого важного документа. Наша цель - создать максимально комфортные условия для жизни и благополучия наших граждан. Только на уровне муниципалитета этих задач не решить. Для развития города требуется непосредственное участие всех ветвей и уровней власти: города, области и Российской Федерации", - сообщил Сергей Анташев.

По его словам, тот факт, что Тольятти задействован в проведении чемпионата мира-2018 (в Автограде базируется национальная сборная Швейцарии, которая тренируется на стадионе "Торпедо") городские власти рассматривают, как отличную возможность заявить о потенциале города на всероссийском и международном уровнях. Это вызывает надежду на продолжение выделения субсидий из вышестоящих бюджетов.

А пока в текущем году будет продолжена реализация мероприятий плана по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Завершится строительство детского сада "Ладушки" в 20-м квартале и будут закончены работы по реконструкции ДК "Русич". "Также совместно с правительством региона решается вопрос строительства трех новых детсадов: в 16-м квартале, в микрорайонах Жигулевское Море и Калина. Также мы добиваемся включения в первоочередной план строительство садика в микрорайоне Северный", - сообщил глава Тольятти.

Будет продолжена реализация программы благоустройства "Формирование комфортной городской среды". В этом году в порядок приведут 41 дворовую территорию, включающую 65 многоквартирных домов, на сумму 93,6 млн рублей.

Из 16 проектов благоустройства общественных пространств, одобренных жителями в ходе общественного голосования в марте 2018-го, уже в этом году будут выполнены пять из них. Работы на этих объектах уже ведутся. В Автозаводском районе - это велопешеходная дорожка по ул. Патрульной и бульвар Гая; в Центральном - Аллея Славы на Центральной площади; в Комсомольском - сквер Крылова и сквер на территории бывшего кинотеатра "Маяк". На благоустройство пяти объектов предусмотрено 98,8 млн рублей.

Выполнена работа по разработке концепции набережной Автозаводского района, которую планируют реконструировать до 2021 года. Глава Тольятти сообщил, что активно включились в работу работники, принятые на впервые введенную должность "управляющий микрорайоном". Они за 2,5 месяца 2017-го провели инвентаризацию общественных и дворовых территорий, актуализировали реестры советов многоквартирных домов и в обязательном порядке участвовали в приемке работ в сфере дорожного хозяйства, благоустройства, ЖКХ, включая капремонт МКД.

Запланировано строительство в этом году семи спортивных универсальных площадок.

В текущем году планируется выполнить ремонт 49 внутриквартальных дорог и семь автомагистралей. На шести объектах работы в настоящее время уже ведутся. По условиям муниципального контракта, срок выполнения дорожных работ - до 30 октября 2018-го.

"Задачи, над которыми нам предстоит работать в 2018 году в первоочередном порядке, обозначили в своих посланиях президент РФ Владимир Владимирович Путин и глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, - сообщил Анташев. - Так, необходимо решить проблему обманутых дольщиков. Благодаря личному участию главы региона в Тольятти этот вопрос начал решаться. По четырем из шести проблемных объектов намечены пути решения. Минздраву и медицинскому университету поручено в кратчайшие сроки решить кадровую проблему в отрасли здравоохранения. Для Тольятти, где нехватка кадров в медицинских учреждениях является одним из самых острых социальных вопросов, это особенно важно".

По словам градоначальника, в полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Сейчас в процессе разработки находится проект создания Национального инжинирингового центра. В случае его успешной реализации он позволит создать условия для развития собственных инженерных кадров и привлечения их в город извне.

Поскольку муниципальная казна Тольятти уже много лет остается дефицитной, то, как отметил градоначальник, хотя и очень многое уже сделано (и по дорогам, и в целом по благоустройству), остаются нерешенные проблемы, касающиеся городского хозяйства, восстановления объектов спорта и культуры.

Для решения всех насущных проблем, по словам Анташева, городу не хватает 35 млрд рублей. В частности, нужно 93 млн руб. на завершение работ по установке в многоквартирных домах счетчиков ОДН, 200 миллионов на газификацию трех микрорайонов.

В прошлом году благодаря помощи промпредприятий удалось устранить три несанкционированные свалки. Но на ликвидацию 45 оставшихся нужно 85 млн руб., а город может выделить лишь 1 миллион. Нужны средства и на восстановление и охрану леса. Поэтому администрация Тольятти направила в Самарскую губернскую думу предложение по созданию экологического фонда, из которого можно будет направлять деньги на оздоровление окружающей среды.

Также было сказано, что, несмотря на то что проделана огромная работа по приведению дорог в нормативное состояние (сейчас 52% общегородских магистралей и 40% внутриквартальных и дворовых проездов отвечают нормам), на то, чтобы 100% дорог стали нормативными, нужно еще порядка пяти миллиардов. И в этом тоже нужна помощь вышестоящих бюджетов.

Как отметил Анташев, по-прежнему актуальна проблема теневой экономики, из-за чего город недополучает налогов, которые могли бы пойти на благоустройство и прочее. Но здесь нужно доработать законодательные нормы, ввести налоговые преференции и как-то убеждать бизнесменов работать по-честному. Он сообщил, что поручил своему заместителю Алексею Бузинному провести встречи с руководителями "теневых" контор.

"Уверен, что мы обязательно реализуем позитивный сценарий будущего города", - заявил глава Тольятти.