В регионе разработают ключевые показатели развития конкуренции в соответствии с поручением президента РФ

Указом президента РФ Владимира Путина содействие развитию конкуренции определено как приоритетное направление в работе органов власти всех уровней.

Работу по повышению доступности региональных рынков для частного бизнеса обсудили 26 июня на заседании Совета при губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции.

Напомним, для определения достижений регионов по развитию конкуренции ФАС РФ разработала 41 ключевой показатель. Он охватывает такие сферы и отрасли экономики, как здравоохранение, образование, агропромышленный комплекс, строительство, транспорт, ЖКХ и другое. Каждому субъекту РФ необходимо из этого числа показателей выбрать минимум 33 показателя - это те рынки, на которых регион до 2022 г. будет увеличивать долю частного сектора экономики.

Статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский отметил, что показатели выбраны так, что они определяют ведущие направления социально-экономического развития и отвечают предыдущим указам президента.

"По каждому рынку должна быть обеспечена конкуренция", - сказал Андрей Цариковский, отметив, что сегодня слабыми местами в развитии конкуренции в стране являются высокий уровень монополизации, в том числе со стороны ГУПов и МУПов, а также нарушения со стороны органов власти, однако в последнее время их количество снижается.

Как отметил врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, в работу по повышению уровня конкуренции уже включились все органы власти региона.

"Глава региона Дмитрий Азаров серьезное внимание уделяет работе с малым и средним бизнесом, доступу предпринимателей на рынок и их участию в госзакупках", - подчеркнул он.

Кроме того, по поручению главы региона проводится инвентаризация услуг, оказываемых ГУПами и МУПами, для оценки возможности передачи их бизнесу.

Андрей Цариковский подчеркнул, что Самарская область активно развивает конкуренцию в социальной сфере, например, по присутствию частного бизнеса на рынке дошкольного образования, а также по участию малого и среднего бизнеса в госзакупках.

Так, согласно сообщению врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Натальи Катиной, три четверти всех объявляемых ГУОТ торгов в регионе выигрывают именно представители МСБ, а для удобства работы предпринимателей дополнительно организован портал "Малые закупки".

"В Самарской области в год проходит 22 тысячи закупок на сумму в 48 млрд рублей, из них 9 тысяч закупок размещается с пометкой "для малого и среднего бизнеса", но фактически 75% победителей тендеров - это представители МСБ", - сказала Наталья Катина.

Она отметила, что главными трудностями для предпринимателей при участии в закупках являются необходимость предоставить финансовое обеспечение заявки, а также отсутствие в штате предприятий квалифицированных специалистов, способных правильно составить заявку для участия в тендере. Чтобы облегчить бизнесменам задачу, значительную часть аукционов ГУОТ Самарской области проводит с применением типовой документации. Также достигнуты договоренности с Гарантийным фондом Самарской области о предоставлении гарантий для участия в торгах.

"У нас сегодня стартовые позиции по многим показателям выше, чем целевые показатели ФАС. Поэтому мы предлагаем в числе ключевых показателей, наряду с количественными, рассмотреть качественные показатели (например, "доля охвата потребителей"), - предложил Александр Кобенко. Представители федерального ФАС пообещали учесть пожелание Самарского региона.

Первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Михаил Жданов рассказал, что в регионе успешно реализуется дорожная карта по развитию конкуренции. В нее входят 99 мероприятий по 15 приоритетным рынкам. Сейчас дорожную карту планируют скорректировать с учетом новых рекомендаций ФАС.

"Мы завершили рассмотрение 34 предложенных ФАС России показателей, по семи рынкам оценка показателей еще продолжается. В результате завершения данной работы в регионе будут сформированы ключевые показатели развития конкуренции на значимых с точки зрения социально-экономического развития региона рынках", - отметил он.

По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в настоящее время ведется работа по разработке ключевых показателей развития конкуренции в Самарской области в следующих сферах: социальная сфера, АПК, строительство, природные ресурсы, ЖКХ, ТЭК, электроэнергетика, транспорт, промышленность, связь, реклама.