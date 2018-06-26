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Муниципалитеты Экономическая политика

Объем коммерческих займов девяти муниципалитетов сократится на 74%

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Субсидии из бюджета Самарской области и замена банковских кредитов бюджетными позволят снизить уровень коммерческих заимствований девяти муниципальных образований с 87,9 млн руб. до 23,1 млн руб., или на 74%.

Соответствующие поправки в областной бюджет на 2018 г., предусматривающие выделение средств, 25 июня обсудили на профильном комитете губдумы. Теперь изменения в бюджет 2018 г. рассмотрят на ближайшем пленарном заседании областного парламента.

В соответствии с поручением главы региона Дмитрия Азарова в областном бюджете в 2018 г. предусмотрено дополнительное распределение части резерва стимулирующих субсидий в сумме 23,6 млн руб. между муниципальными образованиями. Это необходимо для снижения задолженности муниципалитетов по коммерческим займам.

Деньги получат районы с низкой бюджетной обеспеченностью и высоким уровнем накопленного муниципального долга. А именно, Алексеевский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский и Шигонский районы, а также Октябрьск.

Выделение субсидий и рефинансирование банковских займов муниципалитетов путем замены их кредитами из областного бюджета позволит сократить уровень коммерческих заимствований девяти муниципальных образований на 74% - с 87,9 млн руб. до 23,1 млн рублей.

Гид потребителя

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