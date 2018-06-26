Объем коммерческих займов девяти муниципалитетов сократится на 74%

Субсидии из бюджета Самарской области и замена банковских кредитов бюджетными позволят снизить уровень коммерческих заимствований девяти муниципальных образований с 87,9 млн руб. до 23,1 млн руб., или на 74%.
Соответствующие поправки в областной бюджет на 2018 г., предусматривающие выделение средств, 25 июня обсудили на профильном комитете губдумы. Теперь изменения в бюджет 2018 г. рассмотрят на ближайшем пленарном заседании областного парламента.
В соответствии с поручением главы региона Дмитрия Азарова в областном бюджете в 2018 г. предусмотрено дополнительное распределение части резерва стимулирующих субсидий в сумме 23,6 млн руб. между муниципальными образованиями. Это необходимо для снижения задолженности муниципалитетов по коммерческим займам.
Деньги получат районы с низкой бюджетной обеспеченностью и высоким уровнем накопленного муниципального долга. А именно, Алексеевский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский и Шигонский районы, а также Октябрьск.
Выделение субсидий и рефинансирование банковских займов муниципалитетов путем замены их кредитами из областного бюджета позволит сократить уровень коммерческих заимствований девяти муниципальных образований на 74% - с 87,9 млн руб. до 23,1 млн рублей.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.