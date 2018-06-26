На поддержку ФК "Крылья Советов" выделят 250 млн рублей

Спортивным клубам предлагают направить 300 млн рублей. Данные об этом содержатся в проекте изменений к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект обсудили на профильном комитете Самарской губернской думы, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании губернской думы. За счет перераспределения бюджетных ассигнований планируется выделить из областного бюджета 300 млн руб. на поддержку спорта в губернии. Из них 250 млн руб. предоставят Фонду поддержки и развития футбола в Самарской области для футбольного клуба "Крылья Советов". Еще 50 млн руб. получит хоккейный клуб "ЛАДА".