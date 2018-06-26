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Законотворчество Экономическая политика

На поддержку ФК "Крылья Советов" выделят 250 млн рублей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортивным клубам предлагают направить 300 млн рублей. Данные об этом содержатся в проекте изменений к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект обсудили на профильном комитете Самарской губернской думы, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании губернской думы.

За счет перераспределения бюджетных ассигнований планируется выделить из областного бюджета 300 млн руб. на поддержку спорта в губернии. Из них 250 млн руб. предоставят Фонду поддержки и развития футбола в Самарской области для футбольного клуба "Крылья Советов". Еще 50 млн руб. получит хоккейный клуб "ЛАДА".

Гид потребителя

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Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

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