В Роспотребнадзоре подвели итоги первой смены летней оздоровительной кампании

В первую смену летней оздоровительной кампании в Самарской области работали 667 лагерей дневного пребывания на 48955 детей, 48 загородных учреждений отдыха и оздоровления на 9958 детей и один палаточный лагерь на 50 человек.

В ходе первой смены летней оздоровительной кампании специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверки в 579 учреждениях отдыха и оздоровления детей с применением лабораторно-инструментальных исследований.

Для лабораторных исследований по микробиологическим показателям отобрали 172 пробы питьевой воды, 639 проб готовых блюд, по санитарно-химическим показателям - 304 пробы готовых блюд. Не соответствуют нормативам 0,3% проб готовых блюд и 0,6% проб питьевой воды по микробиологическим показателям. По каждому неудовлетворительному результату применены меры, предусмотренные законодательством.

В 107 учреждениях выявили нарушения санитарных правил: несоблюдение правил отбора и хранения суточных проб, обработки посуды и инвентаря, санитарно-гигиенического режима пищеблока, ведения документации пищеблока, организации питьевого режима и др.

По результатам проверок возбудили 118 дел об административных правонарушениях, наложено 15 штрафных санкций на общую сумму 32 тыс. рублей, остальные дела находятся на рассмотрении.

По данным медицинских работников, выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,5% отдохнувших детей, умеренный оздоровительный эффект - у 6,3% детей, отсутствие оздоровительного эффекта - у 0,2% детей.

Во вторую смену летней оздоровительной кампании в регионе будут работать 17 лагерей с дневным пребыванием на 1680 детей, 48 загородных учреждения отдыха и оздоровления на 12550 детей и три палаточных лагеря на 330 человек.

Проверки детских оздоровительных организаций будут проводиться в течение последующих оздоровительных смен.

В целях профилактики острых кишечных инфекций, учитывая установившуюся жаркую погоду, управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает родителям, что категорически запрещается передавать детям в лагерь какие-либо пищевые продукты, особенно скоропортящиеся и домашнего изготовления.