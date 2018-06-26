В Роспотребнадзоре подвели итоги первой смены летней оздоровительной кампании

В первую смену летней оздоровительной кампании в Самарской области работали 667 лагерей дневного пребывания на 48955 детей, 48 загородных учреждений отдыха и оздоровления на 9958 детей и один палаточный лагерь на 50 человек.
В ходе первой смены летней оздоровительной кампании специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверки в 579 учреждениях отдыха и оздоровления детей с применением лабораторно-инструментальных исследований.
Для лабораторных исследований по микробиологическим показателям отобрали 172 пробы питьевой воды, 639 проб готовых блюд, по санитарно-химическим показателям - 304 пробы готовых блюд. Не соответствуют нормативам 0,3% проб готовых блюд и 0,6% проб питьевой воды по микробиологическим показателям. По каждому неудовлетворительному результату применены меры, предусмотренные законодательством.
В 107 учреждениях выявили нарушения санитарных правил: несоблюдение правил отбора и хранения суточных проб, обработки посуды и инвентаря, санитарно-гигиенического режима пищеблока, ведения документации пищеблока, организации питьевого режима и др.
По результатам проверок возбудили 118 дел об административных правонарушениях, наложено 15 штрафных санкций на общую сумму 32 тыс. рублей, остальные дела находятся на рассмотрении.
По данным медицинских работников, выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,5% отдохнувших детей, умеренный оздоровительный эффект - у 6,3% детей, отсутствие оздоровительного эффекта - у 0,2% детей.
Во вторую смену летней оздоровительной кампании в регионе будут работать 17 лагерей с дневным пребыванием на 1680 детей, 48 загородных учреждения отдыха и оздоровления на 12550 детей и три палаточных лагеря на 330 человек.
Проверки детских оздоровительных организаций будут проводиться в течение последующих оздоровительных смен.
В целях профилактики острых кишечных инфекций, учитывая установившуюся жаркую погоду, управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает родителям, что категорически запрещается передавать детям в лагерь какие-либо пищевые продукты, особенно скоропортящиеся и домашнего изготовления.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.