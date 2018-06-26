МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра местами по Самарской области

По информации Приволжского УГМС, в ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, при грозе усиление северного ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия сохранятся до вечера вторника, 26 июня.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, напоминают в МЧС.