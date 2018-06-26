МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра местами по Самарской области

По информации Приволжского УГМС, в ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, при грозе усиление северного ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия сохранятся до вечера вторника, 26 июня.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, напоминают в МЧС.
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А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные