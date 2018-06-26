Дмитрий Азаров: "Комплексная программа по утилизации отходов будет представлена осенью"

Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24. Самара". Одна из телезрительниц отметила чистоту на улицах города во время проведения чемпионата мира по футболу и поинтересовалась, останутся ли новые контейнеры для раздельного сбора отходов в Самаре после окончания игр.

Глава региона заметил, что тема сбора и утилизации отходов очень актуальна. Сейчас в регионе идет разработка схемы размещения отходов, в этом году работа будет завершена.

"Уверен, что уже осенью мы представим эту комплексную программу", — сказал Дмитрий Азаров. Эта программа будет предусматривать в том числе и раздельный сбор отходов.

"Мы обязательно это сделаем не только для городов, но и для сельских районов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также обратил внимание телезрителей на то, что многие существующие полигоны, а по сути, санкционированные свалки, не отвечают требованиям экологического законодательства. При этом никакого беспокойства они у жителей зачастую не вызывают, в отличие от современных полигонов.

"Нам нужно от этого уходить", — отметил Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что современные полигоны не оказывают негативного влияния на окружающую среду.

"Нам нужно заниматься сортировкой, переработкой отходов. И сегодня такие планы есть", — заявил глава региона.