Дмитрий Азаров: "Комплексная программа по утилизации отходов будет представлена осенью"

Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24. Самара". Одна из телезрительниц отметила чистоту на улицах города во время проведения чемпионата мира по футболу и поинтересовалась, останутся ли новые контейнеры для раздельного сбора отходов в Самаре после окончания игр.
Глава региона заметил, что тема сбора и утилизации отходов очень актуальна. Сейчас в регионе идет разработка схемы размещения отходов, в этом году работа будет завершена.
"Уверен, что уже осенью мы представим эту комплексную программу", — сказал Дмитрий Азаров. Эта программа будет предусматривать в том числе и раздельный сбор отходов.
"Мы обязательно это сделаем не только для городов, но и для сельских районов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона также обратил внимание телезрителей на то, что многие существующие полигоны, а по сути, санкционированные свалки, не отвечают требованиям экологического законодательства. При этом никакого беспокойства они у жителей зачастую не вызывают, в отличие от современных полигонов.
"Нам нужно от этого уходить", — отметил Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что современные полигоны не оказывают негативного влияния на окружающую среду.
"Нам нужно заниматься сортировкой, переработкой отходов. И сегодня такие планы есть", — заявил глава региона.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.