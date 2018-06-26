Болельщики из США: "В Самаре люди самые дружелюбные"

В Самару на матчи чемпионата мира приезжают десятки тысяч болельщиков со всего мира. Семья Орсино из Майами (США) прилетела в Самару вчера. Выходцы из Колумбии будут болеть за сборную этой страны в матче против Сенегала.

Путь в Россию для них был долгим и тяжелым — фанатам пришлось делать две пересадки в Лондоне и Хельсинки. До Самары семейство побывало в Москве и Казани. "В Самаре люди самые дружелюбные", — говорят болельщики.

Организация чемпионата также пришлась колумбийцам по вкусу. "Очень хорошо устроена автобусное сообщение, легко добираться до нужного места", - отмечает семья.

Понравилась гостям и русская кухня, в частности, борщ, который они попробовали в первый день пребывания в России.

Их удивила теплая погода и долгие дни с короткими ночами.

Густаво тоже приехал из США. На чемпионате он поддерживает все латиноамериканские команды. Как и семья колумбийцев, Густаво отмечает дружелюбие россиян и красоту Волги.

"Мне нравится Самара, здесь тепло как на моей родине, Волга очень красивая, интересные достопримечательности", — говорит Густаво. Больше всего ему понравились бункер Сталина и площадь Славы.

Помимо Самары Густаво посетил Санкт-Петербург и Сочи. Как и многие болельщики, он отмечает хорошую организацию чемпионата. И уже мечтает вернуться в Россию снова.