Болельщики из США: "В Самаре люди самые дружелюбные"

В Самару на матчи чемпионата мира приезжают десятки тысяч болельщиков со всего мира. Семья Орсино из Майами (США) прилетела в Самару вчера. Выходцы из Колумбии будут болеть за сборную этой страны в матче против Сенегала.
Путь в Россию для них был долгим и тяжелым — фанатам пришлось делать две пересадки в Лондоне и Хельсинки. До Самары семейство побывало в Москве и Казани. "В Самаре люди самые дружелюбные", — говорят болельщики.
Организация чемпионата также пришлась колумбийцам по вкусу. "Очень хорошо устроена автобусное сообщение, легко добираться до нужного места", - отмечает семья.
Понравилась гостям и русская кухня, в частности, борщ, который они попробовали в первый день пребывания в России.
Их удивила теплая погода и долгие дни с короткими ночами.
Густаво тоже приехал из США. На чемпионате он поддерживает все латиноамериканские команды. Как и семья колумбийцев, Густаво отмечает дружелюбие россиян и красоту Волги.
"Мне нравится Самара, здесь тепло как на моей родине, Волга очень красивая, интересные достопримечательности", — говорит Густаво. Больше всего ему понравились бункер Сталина и площадь Славы.
Помимо Самары Густаво посетил Санкт-Петербург и Сочи. Как и многие болельщики, он отмечает хорошую организацию чемпионата. И уже мечтает вернуться в Россию снова.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?