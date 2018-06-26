Дмитрий Азаров вручил золотые медали "За особые успехи в учении" выпускникам-2018

Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров вручил выпускникам школ региона, проявившим выдающиеся способности в научной и творческой деятельности, медали "За особые успехи в учении". На церемонии благодарственные письма получили также родители и педагоги золотых медалистов.

Церемония в здании правительства Самарской области положила начало чреде мероприятий, на которых, по инициативе Дмитрия Азарова, медали выпускникам-2018 будут вручать депутаты Госдумы и Самарской губернской думы, министры, главы городов и районов, почетные граждане области. В этом году за особые заслуги отметят более двух тысяч отличников.

Сегодня медали из рук губернатора получили 26 "золотых" выпускников — победители всероссийских предметных олимпиад и творческих конкурсов, лауреаты губернских премий для одаренных детей, призеры спортивных соревнований.

"Золотые медалисты — люди особого статуса, — отметил, поздравляя выпускников, Дмитрий Азаров. — Вы можете с гордостью сказать, что школьные годы потратили не зря. Вы накопили знания, навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Вы успешны во всех сферах — это важно для становления личности. Это характеризует человека разностороннего, талантливого во всем".

Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Он подчеркнул, что знания и энергия молодых нужны области и власти региона будут способствовать тому, чтобы талант каждого был востребован на родной земле.

"От вашего выбора зависит и выбор пути развития Самарской области. Важно выбрать тот путь, где вы наиболее эффективно сможете приложить свои знания, свои таланты. В Самарской области для этого есть все возможности. Мы сегодня создаем будущее нашей страны каждым своим шагом, каждым поступком, каждым выбором. Я очень надеюсь, что вы сделаете верный выбор", — сказал глава региона.

Напутствуя медалистов, Дмитрий Азаров отметил, что преграды, которые будут встречаться в жизни, — это не повод опускать руки.

"Вы должны помнить — сложности даны вам только для того, чтобы их преодолеть. Важно верить в себя и никогда не останавливаться на достигнутом. Надо ставить новые цели и каждый раз доказывать окружающим и, самое главное, себе, что любая задача вам по плечу. Достигайте, созидайте, творите. В добрый путь!", — обратился к медалистам Дмитрий Азаров.

Многие из "золотых" выпускников-2018 уже определились со своим будущим. Айгуль Нурутдинова из села Новое Мансуркино Похвистневского района будет подавать документы в Самарский университет и СамГТУ.

"Эти два университета самые топовые в нашей области, и я буду рада, если поступлю в какой-то из них. Также надеюсь окончить вуз с красным дипломом", — не скрывает намерений выпускница.

Похвистневская гимназия им. С. В. Байменова выпустила во взрослую жизнь 30 парней и девушек, в том числе 12 золотых медалистов. На встречу с Дмитрием Азаровым был делегирован победитель всероссийского форума "Инженер — профессия творческая" в номинации "Физика" Михаил Сапунов.

"Я не учился ради золотой медали, я старался ради себя. С выбором я определился — буду поступать в Самарский университет или СамГТУ. Самара ближе, роднее и душе теплее в Самарской области", — говорит выпускник.

Из 26 медалистов семь человек подают документы в медицинский университет. Среди них Алиса Ольхова из Жигулевска. Девушка — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии, победитель акции "Ангел милосердия" в номинации "Судьбе наперекор", лауреат именной премии губернатора для одаренных детей и подростков. Накануне вручения медалей "За особые успехи в учении" с Алисой и другими медалистами, которые решили стать медиками, встретился ректор вуза Геннадий Котельников. Своими знаниями они его поразили, признался председатель Совета ректоров вузов Самарской области.

"Этим ребятам бог дал способности и талант. У них большое будущее. Без всякого сомнения, они будут всегда востребованы", — поделился своим мнением Геннадий Котельников.