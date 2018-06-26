В облбюджете заложены средства на увеличение с 1 июля зарплаты соцработникам, работающим с детьми и семьями

На увеличение с 1 июля 2018 г. заработной платы социальным работникам, работающим с детьми и семьями, предложено выделить 76,5 млн рублей из бюджета Самарской области.
Соответствующие поправки в областной бюджет на 2018 г. и на плановый период 2019 г. и 2020 г. уже одобрил профильный комитет губернской думы. Теперь изменения в бюджет рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
Напомним, в конце мая в Сызрани глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с активом социальной службы губернии. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа Марина Пичугина рассказала о некоторых аспектах деятельности ведомства, касающихся работы с сиротами.
Количество сирот в Самарской области сократилось с 12,6 тыс. человек в 2009 г. до 10,2 тыс. в начале 2018 г., причем 93,3% из них проживают в приемных семьях. Регион по этому показателю — один из лидирующих в стране. Из основных вопросов, требующих безотлагательного решения, Марина Пичугина в первую очередь назвала кадровую проблему. С начала года из отрасли ушли 535 высококвалифицированных специалистов. Причина — низкая (в пределах 11-13 тыс. рублей) зарплата.
В области с 2002 г. действует закон, по которому социальным работникам выплачивается надбавка в размере 100% от оклада, но она распространяется только на тех сотрудников, которые работают с пожилыми людьми и инвалидами.
Глава региона Дмитрий Азаров поручил врио министра социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой в кратчайшие сроки подготовить предложения по распространению этой надбавки на соцработников, работающих с детьми и семьями.
Согласно предложенным поправкам к бюджету, 76,5 млн руб. пойдет на увеличение с 1 июля 2018 г. заработной платы социальным работникам. Надбавку в размере 100% оклада получат специалисты, которые оказывают социальные услуги в учреждениях службы семьи и демографического развития Самарской области.
Кроме того, 199,6 млн руб. в виде субсидии ПАО "АвтоВАЗ" направят на мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах. Средства выделяют в рамках государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014–2020 годы".
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???