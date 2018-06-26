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В облбюджете заложены средства на увеличение с 1 июля зарплаты соцработникам, работающим с детьми и семьями

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На увеличение с 1 июля 2018 г. заработной платы социальным работникам, работающим с детьми и семьями, предложено выделить 76,5 млн рублей из бюджета Самарской области.

Соответствующие поправки в областной бюджет на 2018 г. и на плановый период 2019 г. и 2020 г. уже одобрил профильный комитет губернской думы. Теперь изменения в бюджет рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, в конце мая в Сызрани глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с активом социальной службы губернии. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа Марина Пичугина рассказала о некоторых аспектах деятельности ведомства, касающихся работы с сиротами.

Количество сирот в Самарской области сократилось с 12,6 тыс. человек в 2009 г. до 10,2 тыс. в начале 2018 г., причем 93,3% из них проживают в приемных семьях. Регион по этому показателю — один из лидирующих в стране. Из основных вопросов, требующих безотлагательного решения, Марина Пичугина в первую очередь назвала кадровую проблему. С начала года из отрасли ушли 535 высококвалифицированных специалистов. Причина — низкая (в пределах 11-13 тыс. рублей) зарплата.

В области с 2002 г. действует закон, по которому социальным работникам выплачивается надбавка в размере 100% от оклада, но она распространяется только на тех сотрудников, которые работают с пожилыми людьми и инвалидами.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил врио министра социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой в кратчайшие сроки подготовить предложения по распространению этой надбавки на соцработников, работающих с детьми и семьями.

Согласно предложенным поправкам к бюджету, 76,5 млн руб. пойдет на увеличение с 1 июля 2018 г. заработной платы социальным работникам. Надбавку в размере 100% оклада получат специалисты, которые оказывают социальные услуги в учреждениях службы семьи и демографического развития Самарской области.

Кроме того, 199,6 млн руб. в виде субсидии ПАО "АвтоВАЗ" направят на мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах. Средства выделяют в рамках государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014–2020 годы".

Гид потребителя

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КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

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