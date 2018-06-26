На ремонт и оборудование для Тольяттинской консерватории выделяют 16,7 млн рублей. Информация об этом приведена в проекте поправок к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект одобрили на профильном комитете губдумы. В ближайшее время он будет рассмотрен на пленарном заседании.

В частности, 16,7 млн руб. может получить Тольяттинская консерватория на ремонтные работы и оснащение современным оборудованием. Еще 30 млн руб. планируется направить на проведение работ в учебном корпусе Самарского государственного экономического университета.