На ремонт и оборудование для Тольяттинской консерватории выделяют 16,7 млн рублей. Информация об этом приведена в проекте поправок к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
25 июня законопроект одобрили на профильном комитете губдумы. В ближайшее время он будет рассмотрен на пленарном заседании.
В частности, 16,7 млн руб. может получить Тольяттинская консерватория на ремонтные работы и оснащение современным оборудованием. Еще 30 млн руб. планируется направить на проведение работ в учебном корпусе Самарского государственного экономического университета.
Последние комментарии
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
Не так все просто , не так.