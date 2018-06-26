16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На здание для VI Кассационного суда в Самаре могут выделить 300 млн рублей Станцию метро "Самарская" спроектирует Волгатрансстрой-Проект за 178 млн рублей Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика Мэрия одобрила проект планировки, которым предусмотрено обновление ТЦ "Колизей" ФНС удалось оспорить включение в реестр кредиторов оператора ТЦ "Империя" трех аффилированных его владельцам компаний

Экономика и бизнес

На ремонт и оборудование для Тольяттинской консерватории выделяют 16,7 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 32
Версия для печати

На ремонт и оборудование для Тольяттинской консерватории выделяют 16,7 млн рублей. Информация об этом приведена в проекте поправок к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект одобрили на профильном комитете губдумы. В ближайшее время он будет рассмотрен на пленарном заседании.

В частности, 16,7 млн руб. может получить Тольяттинская консерватория на ремонтные работы и оснащение современным оборудованием. Еще 30 млн руб. планируется направить на проведение работ в учебном корпусе Самарского государственного экономического университета.

ТЭК&Химия №9

АПК&Пищепром №14

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Сергей Пушкин 13 мая 2018 05:18 Собственники ТЦ "Империя" планируют заключить мировое соглашение

Не так все просто , не так.

Фото на сайте

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1