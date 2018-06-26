Самарская область будет развивать двусторонние связи с Молдовой

Во вторник, 26 июня, состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. Дипломат прибыл в Самару по приглашению руководителя области.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между регионами двух стран.

Фарит Мухаметшин отметил, что в республике сильно развита отрасль сельского хозяйства. Фермеры выращивают овощи и фрукты, занимаются виноделием. "У нас развиваются IT-технологии, наука, образование, промышленность. Много новых и перспективных проектов. Есть над чем подумать и куда стремиться", — поделился посол. Со своей стороны он отметил свою готовность к работе с правительством Самарской области, которое позволит вывести на новый уровень внешнеэкономические торговые связи. "Мы, со стороны посольства России, готовы помочь наладить более тесное взаимодействие в различных сферах, решить любые вопросы в развитии межрегиональных связей", — подчеркнул дипломат.

Глава региона поблагодарил Фарита Мухаметшина за внимание к Самарской области, а также за предложенные идеи по возможному развитию сотрудничества с республикой. Дмитрий Азаров отметил: "Опыт сотрудничества нашего региона с Молдовой небольшой. Это значит, что мы обладаем большим потенциалом. Кроме того, в республике проживает много русскоговорящих людей. Одно только это должно стать основанием и серьезной платформой для более тесного взаимодействия".

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Молдова Фарит Мухаметшин прибыл в Самару накануне матча между сборными России и Уругвая, который прошел на стадионе "Самара Арена" в рамках чемпионата мира по футболу. За несколько дней пребывания в областном центре дипломат познакомился с местными достопримечательностями. Поговорив с гостями и жителями города, он отметил, что с момента его последнего визита Самара сильно изменила свой облик: "Видно, что сделано очень многое, перемены разительны. Город стал красивым, и он впечатляет".