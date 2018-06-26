Дмитрий Азаров: "Я горжусь тем как Самара принимает ЧМ"

Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" высказал слова благодарности жителям областной столицы за ту атмосферу праздника и карнавала, которая царит в Самаре во время чемпионата мира по футболу.

В ответ на вопрос ведущего о том, получилось ли у Самары на высоком уровне принять ЧМ-2018, Дмитрий Азаров уверенно заявил: "Получилось! И я думаю, это не только мои ощущения. Это ощущения всех, кто сегодня наслаждается этим праздником: праздником мирового футбола, праздником спорта на Самарской земле. Есть ощущение праздника, есть ощущение сопричастности!"

В продолжение Дмитрий Азаров заметил, что еще совсем недавно мечта о проведении чемпионата мира по футболу в Самарской области казалась несбыточной.

"Сегодня эта мечта стала реальностью! И, конечно, я хочу всех поздравить с этим праздником, который проходит на территории Самарской области. Я хочу поблагодарить всех жителей за ту праздничную атмосферу, которую они создают вместе с болельщиками, которые приехали к нам из разных стран и континентов. Атмосфера карнавала, атмосфера праздника, атмосфера единения и братства царит в Самаре. Я никогда не видел таким наш город, и сегодня я горжусь Самарской областью, горжусь Самарой", — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что во время матча Уругвай - Россия, который проходил на стадионе "Самара Арена" 25 июня на самарскую фан-зону пришло больше 20 тыс. человек. "Но при этом доброжелательная атмосфера, порядок, безопасность — все это есть. Есть это и на улицах города. И я хочу поблагодарить за эту атмосферу людей, которые живут на Самарской земле. И, кстати, мне было очень приятно увидеть на фан-зоне жителей не только Самары, но и Тольятти, Жигулевска, наших сельских районов. Люди приезжают со всей области и правильно делают. Этот праздник наш общий", — отметил Дмитрий Азаров, добавив, что очень высокие оценки Самарская область получила не только от горожан и болельщиков, но и от руководства ФИФА, руководства страны.

"У нас получается, и нам нужно эту планку удержать", — заметил Дмитрий Азаров.

Так, именно в Самаре посол Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим чемпионатом мира за всю историю. "Это произнесено было здесь, я думаю, не случайно. Действительно, очень высокий уровень подготовки, организации отмечается всеми. Конечно, я отдельно хотел бы отметить приезд президента ФИФА — господина Инфантино. Он побывал на всех самарских матчах. Ни один регион такого внимания к себе от президента не испытывал. И если в первый раз он приехал с некоторой опаской, то, конечно же, следующие его визиты были связаны с тем, что, как он сказал, ему у нас понравилось", — с гордостью подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершение глава региона напомнил, что еще осенью прошлого года, когда президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с президентом РФ Владимиром Путиным побывали на стадионе в Краснодаре, который являлся резервным стадионом для ЧМ по футболу, вся Самарская область замерла в ожидании.

"Когда два президента пришли туда, а там полная готовность стадиона, а у нас еще треть предстояло доделать, я помню, как обмерла вся Самара и Самарская область. Самара футбольная в тот день, по-моему, просто умерла, потому что все решили, что у нас не будет чемпионата по футболу. И, надо сказать честно, предпосылки к этому были. Это и тогда не было секретом: уровень готовности стадиона был такой, что комиссия ФИФА уже давала рекомендации о переносе матчей. Я очень рад, что нам — да, колоссальными усилиями, объединив команды федеральные, региональные, муниципальные, объединив заказчиков и подрядчиков всех уровней, сделать главное — достроить стадион. Во всем остальном я не сомневался", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

При этом он напомнил, что программа подготовки к ЧМ-2018 у Самары появилось у первой в стране — еще в июне 2012 года, до принятия окончательного решения о том, что город будет принимать чемпионат.

"Первая инспекция ФИФА тогда просила рассказать о нашем городе. Я сказал, что не буду много рассказывать о городе, а расскажу, как мы готовимся — и начал с того, что у нас утверждена программа подготовки к чемпионату мира по футболу. Это вызвало удивление наших коллег из комиссии ФИФА — они указали, что мы пока еще не город, принимающий чемпионат. На что я ответил — мы уверены в этом и мы готовимся загодя, и будем готовы. И, конечно, это создало предпосылки — значительные — для того, чтобы Самара была одобрена как город, принимающий Чемпионат", — напомнил Дмитрий Азаров, добавив, что все, что связано с приемом гостей ЧМ по футболу, регион сделал.

Но, как он подчеркнул, не менее чем перемены в городе, важны перемены человеческие — перемены в самих самарцах, которые произошли за время подготовки к чемпионату и за первые недели его проведения.

"Я смотрю в лица людей, которые встречаются мне на улицах города, и я вижу, что Самара изменилась. Впервые я, наверное, увидел эти отличия, когда в 2011 году мы сделали первую реконструкцию общественного пространства — набережной Волги. Многие уже забыли, наверное, какой творился там хаос, грязь, постоянные пьяные гулянья… И тогда я увидел, как люди, побывав на новой набережной, изменились — люди приходили туда аккуратно одетыми, они к этому готовились. И это было важно. Сегодня я вижу, как изменился весь город. Я с удовольствием смотрю в улыбающиеся лица горожан и понимаю, что это не просто настроение — это гораздо более глубокие изменения, которые вошли в каждого, мне кажется. Говорят, что бытие меняет сознание. Во многом это так: я вижу, как меняются люди вместе с изменением городской среды. Поэтому мы будем в каждом городе, в каждом селе стремиться и дальше благоустраивать общественные пространства, дворы. Мы сделаем все, чтобы людям было комфортно", — подытожил Дмитрий Азаров.