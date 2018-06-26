Дмитрий Азаров: "Задача региональной власти - создавать условия для развития человеческого потенциала"

Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24. Самара". В прямом эфире руководитель области поздравил выпускников самарских школ с окончанием школы и рассказал о перспективах, которые открываются перед ними в регионе.

Поздравляя выпускников, глава региона отметил, что в этом году 2045 человек в Самарской области закончили школы с золотой медалью. "От выбора будущей профессии зависит очень много. Я хочу пожелать вам успеха, ваш успех - это успех всей России!", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что Самарская область со своим промышленным, научным, образовательным потенциалом дает человеку возможность реализовываться в самых разных сферах: как квалифицированному рабочему, строителю, инженеру, ученому, творческому работнику, врачу, учителю.

"Ваше будущее, надеюсь, связано с Самарской областью, и вы, делая выбор, определяете во многом и будущее нашего региона. Чем бы вы ни занимались, знайте, что вы нужны родной Самарской земле", - заявил Дмитрий Азаров.

Руководитель области рассказал, что при разработке стратегии лидерства региона формируется и новая управленческая команда - не только органов власти, но и предприятий, учреждений, организаций.

Он привел в пример масштабный проект "Россия - страна возможностей", который давал возможность реализовать себя и школьникам, и студентам, и молодым ученым, инженерам, рабочим, а также проект "Лидеры России", ставший успешным и для нашего региона, поскольку активность жителей Самарской области была велика, многие участники вышли во второй этап, стали финалистами и победителями конкурса.

"Сегодня наша задача, задача региональной власти - создавать условия для развития человеческого потенциала в Самарской области", - заявил Дмитрий Азаров.