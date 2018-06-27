На фанфесте 27 июня выступят группы "Джаз Свей", "Джой Бэнд" и духовой квартет

В среду, 27 июня, программа на площади им. Куйбышева стартует в 16 часов. На сцене выступят группы "Джаз Свей", "Джой Бэнд" и духовой квартет, сообщает пресс-служба организаторов ЧМ в Самаре.

На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.

В 18:00 начнется эфир из Екатеринбурга, где в борьбу вступят сборные Мексики и Швеции. С 19:50 часов — программа с участием групп "Джаз Свей", "Джой Бэнд" и духового квартета.

В 22:00 стартует игра Сербия — Бразилия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве.

С 23:50 до 0:45 — диджей-сет.