Оператор ТЦ "Триумф" вновь попытается добиться признания права собственности на объект

Арбитражный суд Поволжского округа в конце этого месяца отправил дело по иску оператора ТЦ "Триумф" ООО "ТФ "Самара Меркурий" к городской администрации о признании права собственности на объект на новое рассмотрение, пишет "КоммерсантЪ".

Суд первой инстанции в октябре прошлого года удовлетворил исковые требования компании, однако в феврале в апелляции властям города удалось переиграть дело в свою пользу. Решение суда первой инстанции отменили, исковое заявление оставили без удовлетворения. Фактически это означало, что здание признано самовольной постройкой. Через несколько месяцев после судебного решения "Триумф" закрылся. По словам арендаторов и администрации ТЦ, на реновацию.

Поводом для судебного разбирательства стала проведенная в 2016 г. несогласованная реконструкция торгового центра, в результате которой его площадь увеличилась с 3834 кв. м до 4999 кв. м. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного "Триумфа" не удалось. После чего компания обратилась в суд с требованием признать право собственности на объект.

Как говорят юристы, если компания все же проиграет дело, то это чревато тем, что администрация подаст к ней иск о сносе "Триумфа". "Если постройку возможно привести в первоначальное состояние с учетом ее технических характеристик, то в таком иске администрации будет отказано, но это в любом случае будет предметом отдельного спора", — говорит партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.

Аналогичного мнения придерживается управляющий партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев: "Поскольку самовольная постройка возникла в ходе реконструкции, то будет подлежать выяснению вопрос о возможности восстановления исходного состояния здания (до реконструкции). И только если будет установлено, что произвести такую обратную реконструкцию нельзя, сносу будет подлежать весь объект. Обычно для этих целей назначают судебную экспертизу".

Однако, по словам юристов, шансы оператора ТЦ на победу довольно высоки.

"На мой взгляд, дело имеет перспективу в плане сохранения реконструированного здания, поскольку отсутствуют сведения о том, что оно представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, а само по себе отсутствие разрешения на реконструкцию не является безусловным основанием для отказа в иске. Тем более что истец предпринимал меры для легализации произведенного им строительства. Если компания выиграет текущий спор о признании права собственности, то это будет означать, что постройка легализована", — считает Дмитрий Шевченко.

Получить комментарий в компании "Самара Меркурий" изданию не удалось. Городской телефон организации недоступен для звонков, по указанному мобильному телефону отвечает постороннее лицо.