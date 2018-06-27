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Экономика и бизнес

Росимущество взыскивает с Волгабурмаша 110 млн руб. за аренду земли под заводом

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТУ Росимущества по Самарской области взыскивает 110,06 млн руб. с ОАО "Волгабурмаш". Согласно материалам КАД ВАС, с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Самарской области теруправление обратилось в июне текущего года.

Как поясняется в материалах дела, 88,39 млн руб. — задолженность по договору аренды земельного участка, заключенному еще в июле 2006 года, за период с 1 июля 2014 г. по 22 июня 2016 г., еще 21,66 млн руб. — пени. О каком именно земельном участке в данном споре идет речь, не уточняется.

Напомним, Волгабурмаш является производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Предприятие называют близким бизнесмену Александру Швидаку. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% его акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".
В настоящее время Волгабурмаш банкротится, процедура была запущена еще в марте 2014 года. Реестр кредиторов предприятия насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых составляет 7,38 млрд рублей.

В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. Благодаря этому удалось сохранить завод, и в настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.

Как пояснил Волга Ньюс конкурсный управляющий "Волгабурмаша" Алексей Карасев, речь идет о земельном участке под заводом. "До проведения процедуры замещения активов ОАО "Волгабурмаш" арендовало большой земельный участок, однако в декабре 2015 г. договор был расторгнут. По части территории — она примерно в шесть раз меньше, чем прежде — заключен договор аренды новым АО "Волгабурмаш", — говорит Алексей Карасев, добавляя, что у оставшихся территорий, на которых раньше располагались принадлежащие заводу объекты (проданные в рамках банкротства), уже появились новые арендаторы. "Я пока не получал исковое заявление, поэтому не знаю деталей и не могу понять, почему взыскивается задолженность за 2016 г., когда договор уже был расторгнут. Будем разбираться в суде", — подытожил Карасев.

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