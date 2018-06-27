АвтоВАЗ отзывает более 7 тыс. автомобилей Lada XRAY

ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 7220 автомобилей Lada XRAY, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 г. по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного", — говорится в сообщении.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей Lada XRAY, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с указанным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Lada XRAY будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.