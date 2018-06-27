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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отзывает более 7 тыс. автомобилей Lada XRAY

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 7220 автомобилей Lada XRAY, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 г. по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного", — говорится в сообщении.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей Lada XRAY, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с указанным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Lada XRAY будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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