Самарцы могут оценить качество госуслуг через смс

Поделиться своими впечатлениями от посещения МФЦ можно с помощью смс. После обращения в центры "Мои документы" заявители получают смс с номера 0919 с просьбой оценить качество госуслуг в ответном бесплатном сообщении, поставив оценку от 1 до 5, где 1 — самая низкая оценка, а 5 — самая высокая.

Зачастую перед отправкой ответного смс на экране телефона появляется предупреждение о возможном снятии средств со счета мобильного телефона. Однако это сервисное сообщение оператора сотовой связи — стандартное предупреждение, и ответное смс на номер 0919 действительно будет бесплатным.

"Ответное смс для граждан будет совершенно бесплатным, несмотря на предупреждающее сообщение перед отправкой оценки, — подчеркивает директор Уполномоченного МФЦ Самарской области Павел Синев. — Короткий номер "0919" является официальным номером для оценки гражданами качества государственных услуг. Приходящие с него сообщения, а также ответные смс являются бесплатными для абонентов и рассылаются в соответствии с постановлением правительства № 1284 от 12 декабря 2012 года. Рассылку СМС осуществляет Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг, за работу которого отвечает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации".

Результаты этих опросов затем отражаются на общедоступном сайте "Ваш контроль". Здесь же можно оставить более подробные комментарии, замечания и предложения, касающиеся качества госуслуг.

Повысить качество государственных услуг — одна из приоритетных задач органов власти и МФЦ. Работа в данном направлении затрагивает многие аспекты деятельности многофункциональных центров от создания комфортных условий в офисах до установления эффективной обратной связи с заявителями.

Именно интересы заявителей и их мнение о полученных услугах определяют вектор дальнейшего развития сети центров "Мои документы".