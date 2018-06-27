В больнице Середавина откроется современное стерилизационное отделение

В четверг, 28 июня, состоится торжественное открытие современного стерилизационного отделения в Самарской областной клинической больнице им. Середавина.

Проект реализовали в рамках концессионного соглашения о модернизации и эксплуатации объекта здравоохранения, заключенного между правительством Самарской области и ООО "СИНЕРГИЯ" сроком на девять лет.

Уникальность проекта заключается в создании в структуре больницы Середавина нового современного отделения стерилизации и модернизации существующего оборудования, внедрении современных систем учета и управления процессами, увеличении мощности стерилизационного отделения; оптимизации и компьютеризации процесса работы стерилизационного отделения, системы учета инструмента и рабочего времени персонала.

В рамках концессионного соглашения предусматривается осуществление модернизации стерилизационного отделения и его оснащение за счет частных инвестиций в размере порядка 50 млн. рублей. Также инвестор будет предоставлять услуги по стерилизации изделий медицинского назначения.