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Главным судебным приставом региона стал Закир Муратов

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителем управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Самарской области назначен Закир Муратов, прежде занимавший аналогичную должность в Тульской области. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства. Как уточнили в пресс-службе регионального УФССП, назначение произошло 22 июня.

Фото: www.youtube.com

Напомним, возглавлявший УФССП по Самарской области с ноября 2013 г. Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года в с вязи с переводом в одно из управлений центрального аппарата ФССП.
Обязанности главного судебного пристава Самарской области с 1 февраля 2018 г. до последнего времени являлся замруководителя ведомства Денис Шильников.

Главный судебный пристав региона покинул свой пост Главный судебный пристав региона покинул свой пост
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Владимир Князев покинул свой пост "в связи с переводом на другую должность", сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

Закир Муратов родился в 1977 г., в 1999 г. он закончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии госслужбы при президенте РФ по направлению "государственное и муниципальное управление", в 2002 г. — по специальности "юриспруденция".

С 1998 по 2002 г. Закир Муратов работал в Миграционной службе Калужской области и в региональном Министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. С 2002 по 2005 г. — являлся ведущим специалистом отдела особых исполнительных производств и розыска службы судебных приставов управления Минюста РФ по Калужской области.

В 2005 г. Закир Муратов перешел на работу в УФССП по Калужской области, а в 2013 г. перебрался в Тульскую область, где занял должность главного судебного пристава региона.

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