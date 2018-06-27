Главным судебным приставом региона стал Закир Муратов

Руководителем управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Самарской области назначен Закир Муратов, прежде занимавший аналогичную должность в Тульской области. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства. Как уточнили в пресс-службе регионального УФССП, назначение произошло 22 июня.
Напомним, возглавлявший УФССП по Самарской области с ноября 2013 г. Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года в с вязи с переводом в одно из управлений центрального аппарата ФССП.
Обязанности главного судебного пристава Самарской области с 1 февраля 2018 г. до последнего времени являлся замруководителя ведомства Денис Шильников.
Закир Муратов родился в 1977 г., в 1999 г. он закончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии госслужбы при президенте РФ по направлению "государственное и муниципальное управление", в 2002 г. — по специальности "юриспруденция".
С 1998 по 2002 г. Закир Муратов работал в Миграционной службе Калужской области и в региональном Министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. С 2002 по 2005 г. — являлся ведущим специалистом отдела особых исполнительных производств и розыска службы судебных приставов управления Минюста РФ по Калужской области.
В 2005 г. Закир Муратов перешел на работу в УФССП по Калужской области, а в 2013 г. перебрался в Тульскую область, где занял должность главного судебного пристава региона.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?