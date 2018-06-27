"Самара Арена" оказалась разговорчивее столичных "Лужников"

Во время матча Россия — Уругвай на стадионе "Самара-Арена" абоненты МегаФона проговорили более 96 тысяч минут. Это выше показателей открытия ЧМ-2018, когда на московских "Лужниках" национальная сборная одержала победу над Саудовской Аравией. Даже при экстремальных нагрузках сеть МегаФона на объектах ЧМ в Самаре работает в штатном режиме.

На матчах Дания — Австралия и Россия — Уругвай абоненты МегаФона составили почти половину всех болельщиков, собравшихся на "Самара Арене" (порядка 20 тысяч человек). Пик нагрузки на сеть оператора оба раза приходился на время начала игр и в периоды, когда забивались голы.

Несмотря на "скачки активности" и высокую нагрузку, сеть МегаФона отлично выдерживает "испытания мундиалем". Успешность голосовых и интернет-соединений на стадионе "Самара Арена" составила 99-99,8%.

21 июня на матче Дания — Австралия абоненты оператора проговорили более 30 тыс. минут и прокачали свыше 660 Гб данных, причем сеть 4G пропустила в десять раз больше трафика, чем 3G. Скорости в сети четвертого поколения достигали 90 Мбит/с. при загрузке и 48 Мбит/с. при передаче данных. В тот же день посетители фан-зоны на площади Куйбышева проговорили в сети компании МегаФон порядка 11 тыс. минут и прокачали в сетях всех поколений 725 Гб.

Матч Россия — Уругвай 25 июня стал поводом для "взрывного" роста числа звонков и интернет-трафика. На "Самара Арене" абоненты МегаФона проговорили свыше 96 тыс. минут, обогнав таким образом болельщиков матча с Саудовской Аравией в Москве (там на долю клиентов оператора пришлось более 80 тыс. минут голосовых соединений). Даже при таком "вале" звонков успешность соединений на "Самара Арене" уверенно держалась на уровне 99%. Во время матча россиян с командой Уругвая в сети МегаФон при той же успешности интернет-соединений было прокачано 1,6 Тб данных, средняя скорость в сети 4G/LTE составляла 40-45 Мбит/с, а в LTE-Advanced достигала 158-160 Мбит/с.

Не менее активно болели за Россию и в фан-зоне на площади Куйбышева — там 25 июня клиенты МегаФона проговорили 180 тысяч минут и прокачали 885 Гб.

"Сеть МегаФона в Самаре прошла проверку, которая оказалась даже серьезнее, чем открытие чемпионата мира в "Лужниках". И блестяще выдержала испытание, хотя нагрузка многократно превышала обычную. А благодаря нашим каналам фиксированной связи за играми, проходящими на "Самара Арене", могут следить миллионы болельщиков по всему миру. Надежная связь, как и любовь к спорту, объединяет города и страны, а новые технологии помогают внедрять цифровые решения, необходимые для жизни людей и бизнеса компаний любого уровня и профиля деятельности", — отмечает Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании МегаФон.