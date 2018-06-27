В "Макдоналдс" прошла встреча с детьми, которые вышли на стадион с футболистами

Накануне игры ЧМ в Самаре в "Макдоналдс", на Полевой, 15 прошла встреча в рамках программы "На чемпионат мира FIFA 2018 вместе с Макдоналдс". Дети приехали в Самару, чтобы выйти на поле стадиона "Самара Арена" вместе с игроками сборных России и Уругвая.

В программе смогли поучаствовать мальчики и девочки от 6 до 10 лет. Несколько мест официальный спонсор программы "Макдоналдс" предоставил детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов и ребятам из многодетных семей. Также среди маленьких поклонников футбола были и дети-герои, которые в свои десять лет сумели спасти людей из пожара или не дали им утонуть.

Встречали и напутствовали детскую команду амбассадоры ЧМ-2018 Евгений Савин и Павел Занозин.

"Сегодня дети выйдут на главный матч этого года. Это уже огромная победа для них, подрастающих чемпионов. Каждый ребенок выведет на поле настоящую "звезду" мирового футбола, 41000 человек увидят это вживую и ещё миллиарды — по телевизору и в фан-зонах по всему миру. Это очень круто", — поздравил ребят Евгений Савин.

"Ребята, это действительно яркое и запоминающееся событие, — поделился Павел Занозин. — Будем сидеть наверху и комментировать матч, а вы сможете пройтись по полю за руку с футболистами. Я о таком в свои девять лет мог только мечтать".

На вопрос ведущего "Все ли болеют за Россию?", дети дружно закричали "Да!" Группа поддержки в майках "Макдоналдс" выучила несколько кричалок, чтобы как следует поболеть за нашу сборную на стадионе. 22 ребёнка хором зашумели на весь ресторан: "Оле, оле, оле, оле, Россия, вперёд!" Родители с гордостью аплодировали, а по всему залу раздался одобряющий возглас посетителей.

В детской сборной оказались ребята с абсолютно разными увлечениями, но главное, что их объединило — любовь к футболу и гордость за Россию. Один из участников программы "На чемпионат мира FIFA 2018 вместе с Макдоналдс", Дамир Валиев из Самары рассказал, что мечтает стать вратарём: "Когда я вырасту, хочу быть футболистом. Больше всего нравится позиция вратаря, потому что я не люблю много бегать и играю руками лучше, чем ногами. В футбол гоняю с братьями во дворе. Мы сами научились. Надеюсь, что сегодня мама увидит меня на поле рядом с Игорем Акинфеевым, вратарём сборной России, и отдаст в секцию. Я хочу быть похожим на него".

Напомним, что уже 25 лет сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" оказывает поддержку футболу на глобальном уровне и является официальным спонсором и официальным рестораном чемпионата мира FIFA. На программе "На чемпионат мира FIFA 2018 вместе с Макдоналдс", помимо посещения игр, дети участвуют в дружеских футбольных матчах и знакомятся с культурой стран, где проходят турниры.