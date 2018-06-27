В 2018 г. соцвыплаты по программе "Молодой семье - доступное жилье" получат 146 тольяттинцев

В 2018 г. в Тольятти по программе "Молодой семье - доступное жилье" обеспечат социальными выплатами 146 претендентов. Средства на социальные выплаты по этой программе поступают сразу из трех бюджетов: федерального, регионального и городского.
Однако, как сообщает пресс-служба тольяттинской мэрии, срок реализации программы может быть сорван. Заместитель главы по строительству и имуществу Виктор Андреянов высказал обеспокоенность тем, что претендентами недостаточно быстро подбирается жилье и представляются документы на оплату в администрацию.
Он пояснил, что все мероприятия должны были быть выполнены до 30 июня, именно с этим условием выделяются бюджетные деньги.
"Мы ждем более быстрого подбора жилья и, соответственно, предоставления документов на оплату", - заявил Андреянов.
Последние комментарии
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.