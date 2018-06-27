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В 2018 г. соцвыплаты по программе "Молодой семье - доступное жилье" получат 146 тольяттинцев

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. в Тольятти по программе "Молодой семье - доступное жилье" обеспечат социальными выплатами 146 претендентов. Средства на социальные выплаты по этой программе поступают сразу из трех бюджетов: федерального, регионального и городского.

Однако, как сообщает пресс-служба тольяттинской мэрии, срок реализации программы может быть сорван. Заместитель главы по строительству и имуществу Виктор Андреянов высказал обеспокоенность тем, что претендентами недостаточно быстро подбирается жилье и представляются документы на оплату в администрацию.

Он пояснил, что все мероприятия должны были быть выполнены до 30 июня, именно с этим условием выделяются бюджетные деньги.

"Мы ждем более быстрого подбора жилья и, соответственно, предоставления документов на оплату", - заявил Андреянов.

Гид потребителя

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