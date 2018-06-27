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Самарские таможенники изъяли 2 тыс. контрафактных автозапчастей, маркированных товарными знаками АвтоВАЗа

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни изъяли 2 тыс. единиц контрафактных запчастей, маркированных товарными знаками АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба ведомства.

В середине мая в ходе работы мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан. При проведении таможенного досмотра правоохрантели обнаружили автозапчасти, маркированные товарными знаками ПАО "АвтоВАЗ", однако документов на перевозимый товар у водителя не было.

Сотрудники таможни сделали запросы представителям правообладателей АО "Лада-Имидж" с вопросом о законности использования данным перевозчиком товарных знаков компании АвтоВАЗ. В своем ответе представитель правообладателя указал, что прав на использование товарных знаков не давал, и оценил свой ущерб в 8,025 млн рублей.

Общее количество контрафактных запчастей составило более 2 тыс. единиц. Предположительно, все автозапчасти изготовлены в Китае.

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