Самарские таможенники изъяли 2 тыс. контрафактных автозапчастей, маркированных товарными знаками АвтоВАЗа

Сотрудники Самарской таможни изъяли 2 тыс. единиц контрафактных запчастей, маркированных товарными знаками АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба ведомства.
В середине мая в ходе работы мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан. При проведении таможенного досмотра правоохрантели обнаружили автозапчасти, маркированные товарными знаками ПАО "АвтоВАЗ", однако документов на перевозимый товар у водителя не было.
Сотрудники таможни сделали запросы представителям правообладателей АО "Лада-Имидж" с вопросом о законности использования данным перевозчиком товарных знаков компании АвтоВАЗ. В своем ответе представитель правообладателя указал, что прав на использование товарных знаков не давал, и оценил свой ущерб в 8,025 млн рублей.
Общее количество контрафактных запчастей составило более 2 тыс. единиц. Предположительно, все автозапчасти изготовлены в Китае.
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Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.