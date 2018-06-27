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Здравоохранение Общество

Клиенты Tele2 могут посетить мобильную клинику

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила инновационный проект в области цифровой медицины. Ее партнером стала компания DOC+, один из ключевых игроков этого рынка. В течение месяца клиенты Tele2 смогут советоваться с любыми врачами службы бесплатно, затем стоимость безлимитных консультаций составит всего 5 рублей в день.

Приложение DOC+ - это мобильная клиника в смартфоне. Его запуск для клиентов Tele2 отражает бизнес-стратегию lifestyle enabler, направленную на создание нетелеком-сервисов в партнерстве с лидерами рынка из других отраслей. Приложение станет идеальным решением для тех, кто нуждается в помощи врача, когда традиционные медицинские центры и клиники недоступны. Оперативная консультация может понадобиться во время поездки на дачу и в путешествии за границу.

Tele2 предлагает клиентам подписаться на сервис телемедицины и советоваться с врачами службы на выгодных условиях. Подписка дает право на неограниченное число и время онлайн-консультаций с врачами DOC+. В первый месяц сервисом можно пользоваться бесплатно, затем услуга стоит 5 руб. в день. Вне специального предложения Tele2 и DOC+ консультация педиатра и терапевта мобильной клиники стоит 499 рублей, а рекомендация специалиста узкого профиля - 799 рублей.

Благодаря сервису пользователь выбирает время и способ связи с врачом DOC+: чат, аудио- или видеозвонок. Клиент не ограничен во времени "приема": он может задавать специалисту сколько угодно вопросов. Педиатры и терапевты DOC+ отвечают оперативно и консультируют круглосуточно. Онлайн-формат позволяет отправлять врачу любые исследования. Виртуальная медицинская карта содержит информацию о предыдущих анализах и рекомендациях.

Приложение DOC+ доступно в Google Play и AppStore. Подписаться на сервис можно, отправив SMS с текстом "Да" на 2375. Для отключения услуги следует написать "Стоп" на тот же номер или воспользоваться "Личным кабинетом".

Надежда Шевцова, директор по новым бизнесам Tele2:

- Область телемедицины динамично развивается. По прогнозам экспертов, мировой рынок этих услуг в 2021 году вырастет до 55 млрд долларов, а к 2025 году - до 78 млрд долларов. Tele2 учитывает самые инновационные тренды при запуске онлайн-сервисов. Мы выбрали партнерство с одним из лидеров российского рынка цифровой медицины, который имеет большой опыт в этой области, постоянно совершенствует формат облуживания и имеет в штате высокопрофессиональных специалистов. Супервыгодные условия позволяют нашим клиентам фактически обзавестись семейным доктором или в один клик записаться на "прием" к специалисту узкого профиля.

Игорь Коноплястый, директор по развитию мобильной клиники DOC+:

- Мы создаем клинику в смартфоне и хотим, чтобы наши клиенты получали качественную медицинскую помощь максимально быстро. Неважно, где вы находитесь - в Москве, Петербурге, Новосибирске или за пределами России. Важно, что вы сможете всегда получить консультацию нашего врача на русском языке и не будете тратить время и нервы на поход в клинику и ожидание в очереди. В качестве партнера мы выбрали Tele2 как компанию, которая, как и мы, активно развивает технологическое направление.

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Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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