Житель Красноярского района заплатит 500 тыс. руб. за незаконно срубленные березы

Красноярский районный суд вынесен приговор Анатолию Бережневу, которого обвиняли в незаконной вырубке леса в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в начале сентября 2017 г. Бережнев без разрешения срубил 12 берез на территории квартала 72 Ново-Буянского лесничества Красноярского района, относящегося к категории защитных лесов. Лесному фонду РФ был причинен ущерб свыше 50 тыс. рублей. Суд назначил мужчине штраф 500 тыс. рублей.