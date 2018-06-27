Житель Красноярского района заплатит 500 тыс. руб. за незаконно срубленные березы

Красноярский районный суд вынесен приговор Анатолию Бережневу, которого обвиняли в незаконной вырубке леса в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в начале сентября 2017 г. Бережнев без разрешения срубил 12 берез на территории квартала 72 Ново-Буянского лесничества Красноярского района, относящегося к категории защитных лесов. Лесному фонду РФ был причинен ущерб свыше 50 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине штраф 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
То есть все страшилки про то, что телеграм не дает ловить террористов - вранье?
"Пациентка же почему-то принесла с собой прибор другой фирмы, иглы в комплекте к нему не прилагались." Прошу не клеветать, и не почему-то, а потому, что рецепт рецепт и даже код товара дал врач, а это уже больше похоже не на ошибку пациента, а на сговор аптек с врачами.
ппц вообще ухи объелись...на детских деньгах спекулировать...
Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....