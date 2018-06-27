Кредитного инспектора из Красноярского района подозревают в присвоении денег

В Красноярском районе возбудили уголовное дело по статье "Присвоение в крупном размере с использованием служебного положения" в отношении кредитного инспектора ООО "Солидарность". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, инспектор, работавший на территории с. Красный Яр, используя должностное положение, присвоила вверенные ей более 493 тыс. рублей.