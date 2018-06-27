16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фигуранту дела о похищении ребенка продлили арест В полиции возбудили еще одно уголовное дело на обманщика-жениха В Самаре пьяная пенсионерка избила и сбросила с балкона пятилетнюю девочку В Самаре возбудили дело о взятке, переданной через инженера Нефтегорского ГПЗ В Самаре неизвестный подобрал ключ к банкомату и украл 1,6 млн рублей

Преступления Происшествия

Кредитного инспектора из Красноярского района подозревают в присвоении денег

КРАСНЫЙ ЯР. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати

В Красноярском районе возбудили уголовное дело по статье "Присвоение в крупном размере с использованием служебного положения" в отношении кредитного инспектора ООО "Солидарность". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, инспектор, работавший на территории с. Красный Яр, используя должностное положение, присвоила вверенные ей более 493 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крокодилович 20 июня 2018 11:54 В суд направили уголовное дело пьяного водителя, сбившего насмерть девушку

За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!

Наталья Галушкина 19 июня 2018 09:11 В Самаре мужчина взял в долг у невесты 4 млн руб. и скрылся за неделю до свадьбы

Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!

Юлия Мельникова 06 июня 2018 16:07 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.

Анна Яш 06 июня 2018 14:09 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.

Анна Мякишева 06 июня 2018 10:50 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1