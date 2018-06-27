Самарские "Пять кварталов" вошли в федеральный проект реновации

Самара вошла в число трех российских городов (вместе с Воронежем и Ярославлем), в которых будет при поддержке федеральных властей реализован проект комплексной реновации исторического центра.

В Самаре реновация начнется с реализации проекта "Пять кварталов". Об этом в ходе пресс-конференции 27 июня рассказал первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

"Комплексная реновация коснется не только "Пяти кварталов", но и всей исторической части города", — пояснил Анатолий Баранников. Он подчеркнул, что региональные власти приложат особенные усилия к тому, чтобы расселение и последующая реновация проходили бесконфликтно, без нареканий как со стороны жителей, так и общественности.

"Сейчас мы прорабатываем различные варианты концепции реновации, после этого будет разработана проектная документация, проведено расселение и мы начнем работу по одному из пяти кварталов", — пояснил Анатолий Баранников.

Он сообщил, что в рамках реализации проекта региональные власти уже обратились в федеральный центр с просьбой об изменении норматива о площади участков, необходимых для размещения детских садов и школ. Изменение нормативов позволит построить образовательные учреждения в условиях ограниченных площадей исторического центра Самары.

"Реновация предусматривает сохранение всех объектов культурного наследия и взвешенное отношение к этажности зданий", — подчеркнул Анатолий Баранников.

Он также сообщил, что силами СОФЖИ уже проведено расселение 77-го квартала, на эти цели потрачено более 900 млн рублей. Однако в связи с реализацией проекта реновации пока эти участки не планируется выставлять на аукционы для застройщиков.

Напомним, самарский минстрой сформировал предложения по доработке проекта реновации исторического центра Самары для его включения в пилотный проект "Умный город - успешный регион", курируемый Центром стратегических разработок.