Промсвязьбанк и ВКонтакте перечислят стипендии преподавателям по программированию

Социальная сеть ВКонтакте объявила результаты отбора в стипендиальную программу VK Fellowship, партнером которой выступает Промсвязьбанк. В 2018/2019 учебном году 15 преподавателей из 11 регионов России получат стипендию в размере 120 тысяч рублей. Также стипендиатам будет предоставлена информационная и методическая поддержка.

VK Fellowship — cтипендиальная программа для преподавателей, которые являются авторами собственных образовательных курсов по основам программирования. 12 победителей отбора получат стипендии от ВКонтакте, ещё 3 человека — специальные стипендии Промсвязьбанка. Премии от банка получат Ильшат Сафиулин из Казани, Алексей Шмелев из Нижнего Новгорода и Инесса Шуйкова из Липецка. Полный список победителей опубликован на странице vk.com/edu.

Прием заявок на стипендию был открыт в апреле и продлился до 31 мая. Участие было доступно жителям всех субъектов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на отбор было подано 85 заявок, которые и оценивал экспертный совет. Наиболее активными оказались представители Омска, Казани, Красноярска, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

"Поддержка преподавателей по программированию — это не просто спонсорское мероприятие, это вклад в наше общее будущее. На рынке ощущается дефицит высококлассных специализированных кадров, поэтому необходимо повсеместно повышать интерес к информационным технологиям, их доступность для максимально широкой аудитории, в том числе через инвестиции в образование, — заявил руководитель дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов. — Стипендии дадут педагогам возможность улучшить свои профессиональные навыки, получить компетенции, разрабатывать новые программы обучения и, немаловажно, заниматься любимым делом. А фокус на регионы позволит поднимать образование в IT-сфере по всей стране".

"Уже на начальном этапе общения с кандидатами стала очевидна необходимость обмена опытом. Поэтому для победителей будет проведено две школы — в августе и январе. Местом проведения выездных встреч станет город Иннополис. Мы подготовим образовательную программу исходя из интересов преподавателей. Обязательно сделаем акцент на программировании, проектировании курсов, вопросах коммуникации с учениками", — отметила Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов ВКонтакте.