Промсвязьбанк и ВКонтакте перечислят стипендии преподавателям по программированию

Социальная сеть ВКонтакте объявила результаты отбора в стипендиальную программу VK Fellowship, партнером которой выступает Промсвязьбанк. В 2018/2019 учебном году 15 преподавателей из 11 регионов России получат стипендию в размере 120 тысяч рублей. Также стипендиатам будет предоставлена информационная и методическая поддержка.
VK Fellowship — cтипендиальная программа для преподавателей, которые являются авторами собственных образовательных курсов по основам программирования. 12 победителей отбора получат стипендии от ВКонтакте, ещё 3 человека — специальные стипендии Промсвязьбанка. Премии от банка получат Ильшат Сафиулин из Казани, Алексей Шмелев из Нижнего Новгорода и Инесса Шуйкова из Липецка. Полный список победителей опубликован на странице vk.com/edu.
Прием заявок на стипендию был открыт в апреле и продлился до 31 мая. Участие было доступно жителям всех субъектов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на отбор было подано 85 заявок, которые и оценивал экспертный совет. Наиболее активными оказались представители Омска, Казани, Красноярска, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
"Поддержка преподавателей по программированию — это не просто спонсорское мероприятие, это вклад в наше общее будущее. На рынке ощущается дефицит высококлассных специализированных кадров, поэтому необходимо повсеместно повышать интерес к информационным технологиям, их доступность для максимально широкой аудитории, в том числе через инвестиции в образование, — заявил руководитель дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов. — Стипендии дадут педагогам возможность улучшить свои профессиональные навыки, получить компетенции, разрабатывать новые программы обучения и, немаловажно, заниматься любимым делом. А фокус на регионы позволит поднимать образование в IT-сфере по всей стране".
"Уже на начальном этапе общения с кандидатами стала очевидна необходимость обмена опытом. Поэтому для победителей будет проведено две школы — в августе и январе. Местом проведения выездных встреч станет город Иннополис. Мы подготовим образовательную программу исходя из интересов преподавателей. Обязательно сделаем акцент на программировании, проектировании курсов, вопросах коммуникации с учениками", — отметила Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов ВКонтакте.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)