16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Желдорпроект" начал проектирование детской железной дороги около "Самара Арены" Самарские "Пять кварталов" вошли в федеральный проект реновации Оператор ТЦ "Триумф" вновь попытается добиться признания права собственности на объект На здание для VI Кассационного суда в Самаре могут выделить 300 млн рублей Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"Желдорпроект" начал проектирование детской железной дороги около "Самара Арены"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати

"Желдорпроект" начал проектирование детской железной дороги около "Самара Арены". Об этом в ходе пресс-конференции 27 июня рассказал первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Напомним, проект строительства детской железной дороги на территории рядом со стадионом "Самара Арена" вошел в инвестиционную программу "РЖД". По словам Анатолия Баранникова проект предусматривает строительство вокруг стадиона шести станций и вокзал в виде замка.

"Мы говорим о развитии территории вокруг стадиона "Самара Арена" — здесь возможно появление активных аттракционов, строительство которых невозможно в других частях города, своеобразного "Дисней-Ленда", — отметил Анатолий Баранников.

Также он сообщил, что в настоящее время уже готова проектная документация по Ледовому дворцу и велотреку.

"Проекты по этим объектам готовы, они прошли госэкспертизу, и сейчас мы ждем только включения в федеральные программы, чтобы начать строительство. Но когда это произойдет, пока неизвестно", — отметил Анатолий Баранников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2018 12:17 Реновация исторического центра Самары может войти в федеральный проект

Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Анна Арутюнова 01 ноября 2017 21:23 В Самаре отремонтируют здание бывшего штаба ПриВО

В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.

Фото на сайте

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Сегодня в Самаре откроется новый отель

Сегодня в Самаре откроется новый отель

Проекты ООО "НИИПРИИ"Севзапинжтехнология", реализуемые в Самарe и других городах

Проекты ООО "НИИПРИИ"Севзапинжтехнология", реализуемые в Самарe и других городах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1