"Желдорпроект" начал проектирование детской железной дороги около "Самара Арены". Об этом в ходе пресс-конференции 27 июня рассказал первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Напомним, проект строительства детской железной дороги на территории рядом со стадионом "Самара Арена" вошел в инвестиционную программу "РЖД". По словам Анатолия Баранникова проект предусматривает строительство вокруг стадиона шести станций и вокзал в виде замка.

"Мы говорим о развитии территории вокруг стадиона "Самара Арена" — здесь возможно появление активных аттракционов, строительство которых невозможно в других частях города, своеобразного "Дисней-Ленда", — отметил Анатолий Баранников.

Также он сообщил, что в настоящее время уже готова проектная документация по Ледовому дворцу и велотреку.

"Проекты по этим объектам готовы, они прошли госэкспертизу, и сейчас мы ждем только включения в федеральные программы, чтобы начать строительство. Но когда это произойдет, пока неизвестно", — отметил Анатолий Баранников.