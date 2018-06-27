Валерий Бондаренко покажет Трюффо и Видерберга

В июле в ЦРК "Художественный" пройдут два показа авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".
19 июля в 19:00 в рубрике "Люблю" Валерий Бондаренко расскажет о фильме режиссера Бу Видерберга "Цветения пора" (Дания, Швеция, 1995 г., 16+). Фильм стал лауреатом многочисленных национальных и международных премий, неоднократным номинантом на Оскар и БАФТА.
Режиссер и сценарист Бу Видерберг был трижды номинирован на премию "Оскар" - исключительный случай для иностранных режиссеров. Видерберг в 1960-х годах противопоставил свой социальный кинематограф художественной манере Ингмара Бергмана как мистической, мифологизирующей шведскую реальность и созданной исключительно на экспорт. Видерберг тяготел к социологическому репортажу. Однако две лучшие и наиболее популярные по сей день работы - "Эльвира Мадиган" (1967) и "Цветения пора" (1995) - оказались далеки от его манифестов и в немалой степени близки к поэтике зрелого Бергмана.
Бу Видерберг вырос в годы Второй мировой войны, что сказалось в его творчестве. Сюжет картины "Цветения пора" разворачивается в 1940-е годы в Мальме - родном городе режиссера. Стиг, 15-летний старшеклассник, влюбляется в свою школьную учительницу Виолу. Ей 37 лет, но разница в возрасте и тот факт, что она замужем, не могут остановить стремительно возникшее взаимное чувство.
26 июля в 19:00 в рубрике "Не люблю" будет представлен кинолекторий по фильму Франсуа Трюффо "Мужчина, который любил женщин " (Франция, 1977 г., 18+). Трюффо - французский кинорежиссер, критик, сценарист и киноактер, один из основоположников новой волны - участвовал в качестве сценариста, актера, режиссера и продюсера более чем в тридцати фильмах.
"Мужчина, который любил женщин" стал для режиссера шестнадцатым полнометражным фильмом. Через шесть лет американский режиссер Блэйк Эдвардс снял одноименный ремейк.
Он - мужчина средних лет, занимающийся созданием игрушек. Но в свободное от работы время Бертран - известный ловелас. В его спальне побывали сотни женщин: сотрудницы службы проката авто, преподавательницы сольфеджио, билетерши, гувернантки, манекенщицы, жены других мужчин, его романы заканчивались слезами, обидами, дружбой, приговорами суда… Этот мужчина любит всех женщин, но при этом он одинок, а в его шкафу хранится ответ - кто же та, единственная, которая разбила его собственное сердце.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?