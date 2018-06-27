Валерий Бондаренко покажет Трюффо и Видерберга

В июле в ЦРК "Художественный" пройдут два показа авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".

19 июля в 19:00 в рубрике "Люблю" Валерий Бондаренко расскажет о фильме режиссера Бу Видерберга "Цветения пора" (Дания, Швеция, 1995 г., 16+). Фильм стал лауреатом многочисленных национальных и международных премий, неоднократным номинантом на Оскар и БАФТА.

Режиссер и сценарист Бу Видерберг был трижды номинирован на премию "Оскар" - исключительный случай для иностранных режиссеров. Видерберг в 1960-х годах противопоставил свой социальный кинематограф художественной манере Ингмара Бергмана как мистической, мифологизирующей шведскую реальность и созданной исключительно на экспорт. Видерберг тяготел к социологическому репортажу. Однако две лучшие и наиболее популярные по сей день работы - "Эльвира Мадиган" (1967) и "Цветения пора" (1995) - оказались далеки от его манифестов и в немалой степени близки к поэтике зрелого Бергмана.

Бу Видерберг вырос в годы Второй мировой войны, что сказалось в его творчестве. Сюжет картины "Цветения пора" разворачивается в 1940-е годы в Мальме - родном городе режиссера. Стиг, 15-летний старшеклассник, влюбляется в свою школьную учительницу Виолу. Ей 37 лет, но разница в возрасте и тот факт, что она замужем, не могут остановить стремительно возникшее взаимное чувство.

26 июля в 19:00 в рубрике "Не люблю" будет представлен кинолекторий по фильму Франсуа Трюффо "Мужчина, который любил женщин " (Франция, 1977 г., 18+). Трюффо - французский кинорежиссер, критик, сценарист и киноактер, один из основоположников новой волны - участвовал в качестве сценариста, актера, режиссера и продюсера более чем в тридцати фильмах.

"Мужчина, который любил женщин" стал для режиссера шестнадцатым полнометражным фильмом. Через шесть лет американский режиссер Блэйк Эдвардс снял одноименный ремейк.

Он - мужчина средних лет, занимающийся созданием игрушек. Но в свободное от работы время Бертран - известный ловелас. В его спальне побывали сотни женщин: сотрудницы службы проката авто, преподавательницы сольфеджио, билетерши, гувернантки, манекенщицы, жены других мужчин, его романы заканчивались слезами, обидами, дружбой, приговорами суда… Этот мужчина любит всех женщин, но при этом он одинок, а в его шкафу хранится ответ - кто же та, единственная, которая разбила его собственное сердце.