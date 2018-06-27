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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В Тольятти отклонили все заявления о размещении новых точек торговли фаст-фудом и пивом

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 июня, в администрации Тольятти состоялось заседание комиссии по нестационарным торговым объектам под председательством главы города Сергея Анташева, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе комиссии решался вопрос о размещении более чем сотни торговых точек, каждый объект был рассмотрен отдельно.

Из 73 сезонных площадок для продажи бахчевых культур были одобрены 60. По 13 территориям возникли различные замечания.

Гораздо меньше положительных решений принято в отношении павильонов и сезонных кафе. Все заявления на торговлю фаст-фудом и пивом были отклонены. В результате из более чем 40 заявок одобрены лишь единицы, в том числе размещение палаток по продаже цветов в районе кладбища на Поволжском шоссе.

"Отказов много, потому что объективно земельные участки находятся в той категории, которая не позволяет расположить торговые объекты. Но абсолютно радует, что отрицательные решения принимаются по ларькам, в которых возможна продажа пива, по всем заведениям уличного общепита, где совершенно невозможно выдержать санитарные нормы и сделать качественные продукты питания. Подобные объекты уродуют облик Тольятти, и мы стараемся предотвратить их появление на улицах нашего города", - говорит глава администрации Центрального района Артем Гончаров.

Гид потребителя

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