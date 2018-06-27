Сергей Чабан встретился с руководством ФССП

В среду, 27 июня, по поручению полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан провел рабочую встречу с руководством Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Сергей Чабан обсудил с заместителем руководителя ФССП Владимиром Ворониным и вновь назначенным руководителем УФССП по Самарской области Закиром Муратовым актуальные вопросы деятельности службы на территории региона.
На встрече были обозначены приоритетные направления взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти, намечен план совместной работы.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?