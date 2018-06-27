Самарский танцевальный коллектив "Бенедиктус" привез два Гран-при с международных конкурсов в Сочи

В середине июня в оздоровительном комплексе "Дагомыс" (Сочи), прошли два престижных международных творческих конкурса: "У самого синего моря" и "Черноморский олимп".

В этих состязаниях принял участие самарский детский танцевальный коллектив "Бенедиктус" под руководством Евгении Кольцовой.

Ребята, вернувшиеся домой 27 июня, выступили очень достойно, получив высокие оценки жюри и завоевав по сумме двух конкурсов пять дипломов Лауреата I степени, два Гран-при (с каждого конкурса), специальный приз за лучшую постановку в композиции "Запах сирени после дождя" и приглашение на закрытый конкурс победителей ("битву сильнейших") 2018 г., которая состоится в октябре — призовой фонд этого состязания составит 1 млн рублей.

По мнению жюри, танцевальное содружество "Бенедиктус" из Самары входит в когорту ведущих хореографических коллективов России.