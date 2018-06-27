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В деревне Имелеево состоялся XIV областной башкирский национальный праздник "ЙЫЙЫН-2018"

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В деревне Имелеево Большечерниговского района Самарской области, 23 июня, состоялся XIV областной башкирский национальный праздник "ЙЫЙЫН-2018", посвященный памяти Хариса Юмагулова.

В этом году областной башкирский праздник Йыйын посвятили одному из лидеров башкирского национального движения, партийному и государственному деятелю, председателю Башревкома (1919-1920 гг.), уроженцу деревни Хасаново Имелеевской волости Николаевского уезда Самарской губернии Харису  Юмагулову.

По традиции, перед началом праздничных мероприятий в Большой Черниговке состоялось возложение цветов к мемориальной доске, посвященной видным литераторам России, уроженцам Самарской области - Рашиту Нигмати, Хадие Давлетшиной, Губаю Давлетшину.

Председатель Самарской областной общественной организации поддержки национальной культуры "Курултай (конгресс) башкир" Сафиулла Вилданов и председатель общественной организации "Курултай (конгресс) башкир" г. Самары Камила Сизякова поприветствовали всех гостей и участников. Тамара Перова, глава администрации Большечерниговского района, торжественно открыла башкирский национальный праздник "Йыйын-2018"!

Руководитель управления национальной и конфессиональной политики  департамента мониторинга общественного мнения администрации губернатора Самарской области Надежда Осипова зачитала приветствие врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова организаторам и участникам праздника. В нем, в частности, говорится: "Для многонациональной Самарской области, где издревле вместе проживают представители разных народов, праздник "Йыйын" имеет особое значение - напоминает нам о силе единения и дружбы, мира и согласия. Эти ценности и сегодня важны для многонациональной Российской Федерации".

Глава региона отметил: "Сегодня вы, самарские башкиры, вносите огромный вклад в дело сохранения культурного наследия своих предков, его дальнейшего развития во благо России. Башкирскими общественным объединениям при поддержке губернатора Самарской области и правительства Самарской области, администрации Большечерниговского района в регионе проводятся башкирские праздники "Йыйын" и "Каргатуй", действуют яркие творческие национальные коллективы, издаются газета "Ыргыз", альманах "Мы - башкиры".

По традиции, были организованы спортивные соревнования (по национальной борьбе, армрестлингу, лазанию по столбу, по гиревому спорту и т.д.), конкурсы национальных блюд, народный перепляс.

В конце веселого праздника всем гостям пожелали не забывать солнечную энергию праздника, уважать национальную культуру своего народа, обогатившего нашу жизнь прекрасными обычаями и традициями.

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