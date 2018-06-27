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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата в регионе

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 июня, состоялось третье в этом году заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством главы региона Дмитрия Азарова.

Фото: Игорь Казановский

Повышение инвестиционной активности — один из решающих факторов долгосрочного развития губернии. Задача власти — системно работать над созданием комфортных условий для работы бизнеса на территории региона.

Основным вопросом повестки стало обсуждение результатов области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Напомним, по результатам прошлого года Самарской области удалось укрепить позиции в рейтинге и подняться на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране. Однако, как подчеркнул глава региона, 48 место — это далеко не тот показатель, который должен устраивать регион. Задача — войти в 10-ку лидеров.

Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности. Были проанализированы все негативные тенденции прошлых лет, когда регион находился в "хвосте" рейтинга, налажен мониторинг работы по достижению целевых показателей.

"Дело не только в рейтинге. За ним конкретная работа по каждому показателю. Необходимо, чтобы Самарская область преодолела инвестиционный спад и стала одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов, "магнитом" для инвесторов", — отметил руководитель области.

Рейтинг ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив на основе опросов предпринимателей. Оценку по итогам 2017 года АСИ представило на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года. Надо отметить, что Самарская область впервые была представлена собственным стендом, и это было очень позитивно воспринято многими участниками ПМЭФ. Это позволило нашему региону продемонстрировать не только свой потенциал, но и серьезность намерений в привлечении будущих инвестиций.

По 26 из 44 показателей представленного на форуме рейтинга инвестклимата в Самарской области достигнута положительная динамика. Так, бизнесмены, участвовавшие в опросе, отметили, что в регионе сократилось время выдачи разрешения на строительство — со 172 дней до 88 дней. До 13 дней сократилось время регистрации права собственности.

Среди минусов предприниматели отмечают длительное время постановки земельных участков на кадастровый учет. Сегодня в регионе эта процедура занимает 54 дня, тогда как у лидирующих в рейтинге регионов — в 2 раза меньше.

Влияние на рейтинг инвестиционной привлекательности работы федеральных органов власти подчеркивала и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее мнению, в ряде регионов России отмечается ухудшение оценки работы ведомств. Дмитрий Азаров поручил проработать ситуацию и выяснить, в чем причина отрицательной динамики.

"Меня интересует результат. Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет. Если мы остановились, значит, мы отстали. Такого допускать нельзя, необходимо вести постоянную работу", — обратился с призывом глава региона ко всем участникам заседания совета.

По информации врио министра экономического развития Александра Кобенко, в Самарской области планируют сформировать рейтинг муниципальных образований по степени привлекательности для инвесторов.

Также в ходе заседания совета вице-президент Союза работодателей Самарской области Анвар Бульхин предложил создать в структуре министерства экономики отдельный департамент по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства.

"Мы работаем над структурой правительства и при оптимизации обязательно учтем ваше предложение, — сказал Дмитрий Азаров. — У нас есть целый ряд идей, оформленных в законопроекты, которые уже находятся на рассмотрении Самарской губернской думы".

По словам Дмитрия Азарова, с бизнесменами нужно выстраивать эффективную обратную связь.

"Длительные переписки остались в прошлом, — сказал глава региона. —  Необходимо создать информационную систему, которая сделает обратную связь эффективнее. Сегодня есть приложения, где люди могут выразить свое мнение нажатием одной кнопки. Нужно разработать такое и для общения с бизнесменами".

Также Дмитрий Азаров обозначил необходимость сокращения количества проверок бизнесменов в регионе со стороны местных властей и контрольно-надзорных органов.

"Нужно находить компромисс между интересами общества и бизнеса, — сказал глава региона. — Этот вопрос нужно решить в ближайшее время. Если в этом вопросе не будет результата, все проверки либо будут проходить через меня — с письменного разрешения, либо я наложу на них полный мораторий".

На заседании совета были представлены и инвестпроекты, которые планируется реализовывать на территории Самарской области. Компания "Карат" планирует строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров в Сызранском районе, а "Нефтегазавтоматика" намерена разрабатывать в регионе высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение для наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин. Оба проекта были одобрены советом по улучшению инвестиционного климата.

"От нашей совместной работы, работы совета напрямую зависит благосостояние жителей Самарской области, рабочие места, возможность региона выйти в лидеры, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Многие субъекты России развиваются опережающими темпами, это нужно и нам".

В целом же, следует отметить, что в Самарской области уже создан благоприятный инвестиционный климат, обеспеченный налоговыми льготами за счет наличия экономических зон, за счет оформленных законодательно льгот по налогу на имущество и прибыль для организаций-инвесторов.

Региональные власти готовы оказывать поддержку, что очень важно для многих компаний, это снижает риски в оценке проектов. Одна из лучших динамик в стране в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ — отличное тому подтверждение.

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