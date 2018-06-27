Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата в регионе

В среду, 27 июня, состоялось третье в этом году заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством главы региона Дмитрия Азарова.
Повышение инвестиционной активности — один из решающих факторов долгосрочного развития губернии. Задача власти — системно работать над созданием комфортных условий для работы бизнеса на территории региона.
Основным вопросом повестки стало обсуждение результатов области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Напомним, по результатам прошлого года Самарской области удалось укрепить позиции в рейтинге и подняться на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране. Однако, как подчеркнул глава региона, 48 место — это далеко не тот показатель, который должен устраивать регион. Задача — войти в 10-ку лидеров.
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности. Были проанализированы все негативные тенденции прошлых лет, когда регион находился в "хвосте" рейтинга, налажен мониторинг работы по достижению целевых показателей.
"Дело не только в рейтинге. За ним конкретная работа по каждому показателю. Необходимо, чтобы Самарская область преодолела инвестиционный спад и стала одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов, "магнитом" для инвесторов", — отметил руководитель области.
Рейтинг ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив на основе опросов предпринимателей. Оценку по итогам 2017 года АСИ представило на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года. Надо отметить, что Самарская область впервые была представлена собственным стендом, и это было очень позитивно воспринято многими участниками ПМЭФ. Это позволило нашему региону продемонстрировать не только свой потенциал, но и серьезность намерений в привлечении будущих инвестиций.
По 26 из 44 показателей представленного на форуме рейтинга инвестклимата в Самарской области достигнута положительная динамика. Так, бизнесмены, участвовавшие в опросе, отметили, что в регионе сократилось время выдачи разрешения на строительство — со 172 дней до 88 дней. До 13 дней сократилось время регистрации права собственности.
Среди минусов предприниматели отмечают длительное время постановки земельных участков на кадастровый учет. Сегодня в регионе эта процедура занимает 54 дня, тогда как у лидирующих в рейтинге регионов — в 2 раза меньше.
Влияние на рейтинг инвестиционной привлекательности работы федеральных органов власти подчеркивала и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее мнению, в ряде регионов России отмечается ухудшение оценки работы ведомств. Дмитрий Азаров поручил проработать ситуацию и выяснить, в чем причина отрицательной динамики.
"Меня интересует результат. Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет. Если мы остановились, значит, мы отстали. Такого допускать нельзя, необходимо вести постоянную работу", — обратился с призывом глава региона ко всем участникам заседания совета.
По информации врио министра экономического развития Александра Кобенко, в Самарской области планируют сформировать рейтинг муниципальных образований по степени привлекательности для инвесторов.
Также в ходе заседания совета вице-президент Союза работодателей Самарской области Анвар Бульхин предложил создать в структуре министерства экономики отдельный департамент по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства.
"Мы работаем над структурой правительства и при оптимизации обязательно учтем ваше предложение, — сказал Дмитрий Азаров. — У нас есть целый ряд идей, оформленных в законопроекты, которые уже находятся на рассмотрении Самарской губернской думы".
По словам Дмитрия Азарова, с бизнесменами нужно выстраивать эффективную обратную связь.
"Длительные переписки остались в прошлом, — сказал глава региона. — Необходимо создать информационную систему, которая сделает обратную связь эффективнее. Сегодня есть приложения, где люди могут выразить свое мнение нажатием одной кнопки. Нужно разработать такое и для общения с бизнесменами".
Также Дмитрий Азаров обозначил необходимость сокращения количества проверок бизнесменов в регионе со стороны местных властей и контрольно-надзорных органов.
"Нужно находить компромисс между интересами общества и бизнеса, — сказал глава региона. — Этот вопрос нужно решить в ближайшее время. Если в этом вопросе не будет результата, все проверки либо будут проходить через меня — с письменного разрешения, либо я наложу на них полный мораторий".
На заседании совета были представлены и инвестпроекты, которые планируется реализовывать на территории Самарской области. Компания "Карат" планирует строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров в Сызранском районе, а "Нефтегазавтоматика" намерена разрабатывать в регионе высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение для наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин. Оба проекта были одобрены советом по улучшению инвестиционного климата.
"От нашей совместной работы, работы совета напрямую зависит благосостояние жителей Самарской области, рабочие места, возможность региона выйти в лидеры, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Многие субъекты России развиваются опережающими темпами, это нужно и нам".
В целом же, следует отметить, что в Самарской области уже создан благоприятный инвестиционный климат, обеспеченный налоговыми льготами за счет наличия экономических зон, за счет оформленных законодательно льгот по налогу на имущество и прибыль для организаций-инвесторов.
Региональные власти готовы оказывать поддержку, что очень важно для многих компаний, это снижает риски в оценке проектов. Одна из лучших динамик в стране в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ — отличное тому подтверждение.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.