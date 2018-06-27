В больнице Пирогова рассказали, с чем гости ЧМ обращаются в больницу

В период проведения чемпионата мира по футболу в Самаре фанатов обслуживает уполномоченная больница FIFA — ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. Медики рассказали, с какими травмами и жалобами чаще всего поступают гости города во время мундиаля.

20-летний австралиец Оливер Дарси приехал в Самару с другом на матч сборных Австралии и Дании.

"До этого мы побывали в Казани, а после Самары планировали поехать в Сочи на следующий матч своей сборной", — рассказал Оливер.

Однако все пошло не по плану. Австралиец неудачно упал и сломал левую пяточную кость и правую руку. Его госпитализировали в больницу имени Пирогова. Теперь Оливеру предстоит провести в гипсе несколько месяцев, но врачи говорят, что он уже идет на поправку — даже пытался отпроситься на фан-зону, чтобы посмотреть матч сборной Австралии. Медики его не отпустили, и игру Оливер смотрел в своей палате по телевизору вместе с другом, который остался в Самаре и постоянно навещал пострадавшего товарища.

"Врачи и персонал очень дружелюбные и милые, — говорит Оливер. — Они все очень сильно мне помогали".

Накануне выписки сотрудники больницы и волонтеры помогли иностранцу купить билеты, чтобы он отправился на родину. Ему предстоит сначала долететь до Дубая, а уже оттуда он отправится в Австралию. В Курумоч парня доставили тоже силами больницы Пирогова, где его передали медицинской службе аэропорта.

"Мне очень понравилось в Самаре, даже несмотря на то, что со мной произошло, — улыбается Оливер. — И вообще, Россия понравилась. И, конечно, девушки!".

Главный врач ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Александр Вавилов рассказал, что за время чемпионата за помощью в больницу обратились чуть более 60 человек, из которых около 30% — иностранцы. Самый большой наплыв пациентов был в день матча сборной России и Уругвая.

"В основном, это небольшие травмы — переломы костей рук, стопы, голени, ключицы, — говорит Александр Вавилов. — Как правило, такие травмы происходят в результате падений. Также были жалобы на боль в животе, черепно-мозговые травмы от падений, несколько обращений по поводу повышения давления".

Сталкивались медики и с необычными случаями. Например, один из гостей чемпионата при непонятных обстоятельствах решил перелезть через забор и получил резаные раны кистей. А болельщице из другой страны, которая обратилась в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщили радостную новость — во время обследования медики обнаружили у девушки беременность. После лечения в стационаре футбольная фанатка продолжила свое путешествие по России.

Кстати, для иностранцев в больнице Пирогова выделили отдельный блок, в котором круглосуточно работают волонтеры со знанием английского языка — студенты Самарского медицинского и педагогического университетов. Кроме того, была подготовлена так называемая стационарная команда из 42 человек — врачей и медсестер, которые в течение двух лет проходили обучение по английскому языку. Еще 40 человек из персонала больницы уже знали английский. Таким образом, на помощь иностранным пациентам в любое время суток готова прийти целая команда.

"Для нас неважно, иностранный пациент, или гражданин России, есть у него медицинская страховка, или нет, — говорит Александр Вавилов. — Мы в любом случае обязаны оказать ему медицинскую помощь".

Специально к чемпионату в приемном отделении появился второй реанимационный зал, каждый из них вмещает по три человека. Число круглосуточно дежурящих хирургов увеличилось с четырех до шести. Также теперь дежурит по два невролога, кардиолога и уролога — раньше работало всего по одному специалисту.

Реаниматологи, прежде дежурившие на этажах, теперь находятся на территории реанимационного зала. Экипажи скорой помощи, выехавшие на выезд, еще до приезда в больницу передают по рации информацию о состоянии пациента, чтобы медики были наготове.

"В экстренной ситуации сбор к тяжелому больному в нашем случае занимает не минуты, а даже секунды, — говорит Александр Вавилов. — Это очень большой успех коллектива медиков. Мы не просто подготовились, сделали ремонт, закупили новое оборудование только на время мундиаля. Чемпионат для нас — это только начало новой серьезной работы. Мы хотим построить такую организацию медицинской помощи, которая бы работала эффективно долгие годы".