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Здравоохранение Общество

В больнице Пирогова рассказали, с чем гости ЧМ обращаются в больницу

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В период проведения чемпионата мира по футболу в Самаре фанатов обслуживает уполномоченная больница FIFA — ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. Медики рассказали, с какими травмами и жалобами чаще всего поступают гости города во время мундиаля.

В больнице Пирогова рассказали, с чем гости ЧМ обращаются в больницу В больнице Пирогова рассказали, с чем гости ЧМ обращаются в больницу
Фото: Юлия Рубцова

20-летний австралиец Оливер Дарси приехал в Самару с другом на матч сборных Австралии и Дании.
"До этого мы побывали в Казани, а после Самары планировали поехать в Сочи на следующий матч своей сборной", — рассказал Оливер.

Однако все пошло не по плану. Австралиец неудачно упал и сломал левую пяточную кость и правую руку. Его госпитализировали в больницу имени Пирогова. Теперь Оливеру предстоит провести в гипсе несколько месяцев, но врачи говорят, что он уже идет на поправку — даже пытался отпроситься на фан-зону, чтобы посмотреть матч сборной Австралии. Медики его не отпустили, и игру Оливер смотрел в своей палате по телевизору вместе с другом, который остался в Самаре и постоянно навещал пострадавшего товарища.

"Врачи и персонал очень дружелюбные и милые, — говорит Оливер. — Они все очень сильно мне помогали".

Накануне выписки сотрудники больницы и волонтеры помогли иностранцу купить билеты, чтобы он отправился на родину. Ему предстоит сначала долететь до Дубая, а уже оттуда он отправится в Австралию. В Курумоч парня доставили тоже силами больницы Пирогова, где его передали медицинской службе аэропорта.

"Мне очень понравилось в Самаре, даже несмотря на то, что со мной произошло, — улыбается Оливер. — И вообще, Россия понравилась. И, конечно, девушки!".

Главный врач ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Александр Вавилов рассказал, что за время чемпионата за помощью в больницу обратились чуть более 60 человек, из которых около 30% — иностранцы. Самый большой наплыв пациентов был в день матча сборной России и Уругвая.

"В основном, это небольшие травмы — переломы костей рук, стопы, голени, ключицы, — говорит Александр Вавилов. — Как правило, такие травмы происходят в результате падений. Также были жалобы на боль в животе, черепно-мозговые травмы от падений, несколько обращений по поводу повышения давления".

Сталкивались медики и с необычными случаями. Например, один из гостей чемпионата при непонятных обстоятельствах решил перелезть через забор и получил резаные раны кистей. А болельщице из другой страны, которая обратилась в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщили радостную новость — во время обследования медики обнаружили у девушки беременность. После лечения в стационаре футбольная фанатка продолжила свое путешествие по России.

Кстати, для иностранцев в больнице Пирогова выделили отдельный блок, в котором круглосуточно работают волонтеры со знанием английского языка — студенты Самарского медицинского и педагогического университетов. Кроме того, была подготовлена так называемая стационарная команда из 42 человек — врачей и медсестер, которые в течение двух лет проходили обучение по английскому языку. Еще 40 человек из персонала больницы уже знали английский. Таким образом, на помощь иностранным пациентам в любое время суток готова прийти целая команда.

"Для нас неважно, иностранный пациент, или гражданин России, есть у него медицинская страховка, или нет, — говорит Александр Вавилов. — Мы в любом случае обязаны оказать ему медицинскую помощь".
Специально к чемпионату в приемном отделении появился второй реанимационный зал, каждый из них вмещает по три человека. Число круглосуточно дежурящих хирургов увеличилось с четырех до шести. Также теперь дежурит по два невролога, кардиолога и уролога — раньше работало всего по одному специалисту.

Реаниматологи, прежде дежурившие на этажах, теперь находятся на территории реанимационного зала. Экипажи скорой помощи, выехавшие на выезд, еще до приезда в больницу передают по рации информацию о состоянии пациента, чтобы медики были наготове.

"В экстренной ситуации сбор к тяжелому больному в нашем случае занимает не минуты, а даже секунды, — говорит Александр Вавилов. — Это очень большой успех коллектива медиков. Мы не просто подготовились, сделали ремонт, закупили новое оборудование только на время мундиаля. Чемпионат для нас — это только начало новой серьезной работы. Мы хотим построить такую организацию медицинской помощи, которая бы работала эффективно долгие годы".

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Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

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Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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