В Тольятти реализуют уникальные программы реабилитации детей с ограниченными возможностями

В Тольятти 27 июня в реабилитационном центре "Виктория" прошел методический семинар "Палитра слайдов". Мероприятие посвящено новым методикам реабилитации детей с ограниченными возможностями, в т. ч. испытывающих затруднения в передвижении и самообслуживании.

Отметим, что ГКУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория" городского округа Тольятти" — это некоммерческая организация, где оказывают стационарную и нестационарную помощь.

Как сообщила замдиректора центра Ирина Пастушок, миссия учреждения — это проведение комплексной реабилитации детям, имеющих ограниченные возможности, отклонения в развитии и в здоровье. Сюда принимают ребят от первого года жизни и до 18 летнего возраста. В центре действуют три отделения с общим количеством мест 246: "Виктория" (ул. Ленина-117), "Бережок" (ул. Чайкиной-37), санаторий "Алые паруса" (с. Ягодное). Все реабилитационные мероприятия здесь проводятся совершенно бесплатно на основании медицинского заключения. "У нас очень дружная и увлеченная команда, которая прилагает все свои творческие силы для максимальной социализации наших ребят" — сообщила Ирина Пастушок.

Методист учреждения Ольга Агапова, которая вела семинар, подчеркнула, что важнейшая задача всех реабилитационных мероприятий центра — это помочь ребенку с ограниченными возможностями как можно лучше адаптироваться к жизни, обретя навыки самообслуживания и коммуникаций с внешним миром, реализуя свои таланты.

Разумеется, в центре "Виктория" все ребята проходят комплексное обследование с целью выявления их потенциала и выбора стратегии реабилитации и получают медицинскую помощь. Также дети здесь проходят обучение по индивидуальным образовательным программам.

Но важно то, что здесь реализуется огромное количество проектов, направленных на социальную и психологическую реабилитацию детей. Они включают профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социокультурный компоненты, а также развитие у детей и подростков способностей к бытовому самообслуживанию, интеграции их в общество. Также в "Виктории" применяют методики, цель которых — моральная и информационная поддержка родителей, формирование семейных традиций и ценностей и утраченных родственных связей.

"Семинар "Палитра слайдов" — это наш опыт работы по реабилитации детей-инвалидов, представленный во многом в виде фото и видеосюжетов, которым мы хотим поделиться со своими коллегами из других учреждений. — подчеркнула Ольга Агапова. — Опросы и наблюдения показали, что у детей с ограниченными возможностями огромное количество комплексов и неуверенности в себе, которые необходимо снимать. В противном случае это приводит к социальной дезадаптации этих ребят и нарушениям в развитии, затруднениям в обучении и общении. Мы поняли, что отличным выходом из этой проблемы может быть внедрение социально-творческих проб, когда ребенок получает определенный опыт социальных навыков через проектную деятельность. Одним из ярких примеров наших выпускников является Соня Бабич, которая стала певицей, а выходец из нашей театральной студии Кирилл Шевелев открыл в себе не толкьо актерский талант, но и написания пьес".

Методист рассказала, что в центре была создана и реализована программа "Я — тольяттинец". Она включает три направления, по которым строится реабилитационно- воспитательная: "Наша тольяттинская семья", "Наш центр — моя семья" и "Моя малая родина Тольятти". Каждое направление содержит перечень тем-проектов, по которым работают воспитатели "Виктории". Однако, идеи многих из них подсказывают сами воспитанники и принимают в них активное участие. Конечным результатом каждой темы является какой-либо творческий продукт.

В частности, таким образом, в 2014-м родился проект "Книга семейных традиций", по которому дети вместе с родителями формировали альбомы, в которые записывали и иллюстрировали свою семейную историю.

Проект "Тропою мамы" реализован в этом году и он направлен на то, чтобы ребята узнали о детстве и юности своих мам, об их увлечениях и профессиях, изучили мамины песенники. Ребята даже брали у своих мам интервью, писали о них сочинения, исполняли вместе с ними инклюзивный танец, сочиняли и пели частушки. В раздевалке центра даже есть специальный забор, на котором дети вывешивают свои рассказы о родителях и пишут им в любви. "Благодаря этим проектам произошло единение детей и родителей, которые были все-таки разобщены, это то, чего мы добиваемся" — говорила Ольга Агапова.

Еще один интересный проект с подачи воспитанников центра реализуется здесь — это "Мир без границ", в ходе которого была облагорожена территория и сказочно разрисован мрачный бетонный забор. По словам Ольги Агаповой, это настолько вдохновило ребят, что они решили сами делать дидактические материалы для младшеклассников или наряжаться в сказочных героев, проводя с ними викторины.

Ольга Агапова рассказала также, что в центре есть своя студия "Мультифрукт", где дети сами создают "пластилиновые" мультфильмы. Один из них нам продемонстрировали на семинаре. Также здесь есть своя театральная студия, где ребята примеряют на себя различные образы. Педагоги считают очень важным проводить и патриотическое воспитание в рамках которого изучается история Самарской области и страны, действует конкурс "Битва хоров", проводится возложение цветов к памятнику Ульяны Громовой и многое другое.

Педагоги и родители здесь, помимо прочего, проводят для ребят всевозможные мастер-классы, знакомя с профессиями продавца, воспитателя, маляра, повара, обучают навыкам пришивания заплаток и пуговиц, а также мастерству изготовления элитного мыла. Нам продемонстрировали также, как ребята увлеченно проходили мастер-класс по изготовлению чудо-бутербродов, а также изготовлению съедобных картин из черного и белого шоколада, а также фуд-арту.